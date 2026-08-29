Düğün konvoyundan atılan havai fişek Cumhuriyet İlkokulu bahçesindeki çamı tutuşturdu

Olayın gelişimi:

Bandırma'da, iddiaya göre bir düğün konvoyundan atılan havai fişek, Cumhuriyet İlkokulu bahçesindeki bir çam ağacının alev almasına neden oldu. Yangın, kısa sürede fark edilerek müdahale edildi ve söndürüldü.

Çevredeki durum:

Olay sırasında okul yakınında bulunan Minikeller Kreşinde çocukların bahçede olduğu öğrenildi. Okul yetkilileri ve mahalle sakinleri durumu görünce müdahaleye geçti.

Hukuki süreç ve soruşturma:

Paşakonak Mahalle Muhtarı Betül Moralı ile Cumhuriyet İlkokulu idarecileri, olayın ardından suç duyurusunda bulundu. Yangına neden olduğu öne sürülen havai fişeğin düğün konvoyundan atıldığı iddiasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

DÜĞÜN KONVOYUNDAN ATILAN HAVAİ FİŞEK ÇAM AĞACINI YAKTI