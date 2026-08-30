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Düğün lokmasından sonra Orhaneli'de 50 kişilik zehirlenme şüphesi

Orhaneli'de sünnet düğününde ikram edilen yemekten etkilenen yaklaşık 50 kişi bulantı, kusma ve karın ağrısıyla hastanelere başvurdu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 21:22

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 21:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düğün lokmasından sonra Orhaneli'de 50 kişilik zehirlenme şüphesi

Düğün lokmasından sonra Orhaneli'de 50 kişilik zehirlenme şüphesi

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Karıncalı Mahallesi'nde düzenlenen bir sünnet düğününde ikram edilen yemeklerin ardından yaklaşık 50 kişi rahatsızlandı. Vatandaşlar, bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetler yaşayınca sağlık ekiplerine haber verildi.

Olayın seyri:

Düğün sonrası kısa sürede benzer belirtiler gösteren çok sayıda davetli sağlık ekiplerine başvurdu. Şikayetlerin artması üzerine durum hızlıca sağlık ekiplerine bildirildi ve olay yerine ekip sevki yapıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, şikayetleri olan kişilere müdahale ederek gerekli olanları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Müdahaleler sonrası hastaneye başvuranların tedavileri devam etti.

Soruşturma ve numune çalışması:

Olayla bağlantılı olarak düğünde ikram edilen yemeklerden numuneler alındı ve yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeni yapılacak laboratuvar analizleri ve soruşturma sonucunda netlik kazanacak.

BURSA’NIN ORHANELİ İLÇESİNE BAĞLI KARINCALI MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN SÜNNET DÜĞÜNÜNDE CEMİYETİNDE...

BURSA’NIN ORHANELİ İLÇESİNE BAĞLI KARINCALI MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN SÜNNET DÜĞÜNÜNDE CEMİYETİNDE YEMEK YİYEN YAKLAŞIK ONLARCA KİŞİ, BİR SÜRE SONRA RAHATSIZLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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