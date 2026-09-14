Düğün sonrası yemekte başlayan tartışma caddeye sıçradı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, bir yakınlarının düğününe katılan iki akraba grup arasında gece geç saatlerde restoranda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki arbede, restoranın dışındaki caddeye taştı ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle güçlükle sona erdirildi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, düğün töreninin ardından yemek için restorana gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine kısa süre içinde taraflar birbirine saldırdı; olay yerinde tekme ve yumrukların kullanıldığı görüldü. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı ve taraflar birbirinden ayrıldı.

görüntüler ve müdahale:

Yaşananlar çevredeki kişilerin cep telefonu kamerasına yansıdı; anlar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde cadde ortasında birbirine saldıran kişiler ve kavgayı ayırmaya çalışan vatandaşların çabaları yer alıyor. Olayla ilgili olarak resmi makamların veya herhangi bir yaralanma bildirisinin paylaşılmadığı belirtildi.

Olayın nedeni ve sonrasında izlenecek süreçle ilgili ayrıntılar bekleniyor; görgü tanıklarının ifadeleri ve kayıtların değerlendirilmesiyle net bilgilere ulaşılması bekleniyor.

Küçükçekmece'de düğün çıkışı yemekte kavga kamerada: Tekme ve yumruklar havada uçuştu