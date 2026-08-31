Düğün yemeği vakası hatırlattı: toplu organizasyonlarda gıda güvenliği

düğün yemeği sonrası toplu rahatsızlanma

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Karıncalı mahallesinde bir düğünde ikram edilen tavuklu pilav sonrası çok sayıda kişinin rahatsızlanması, toplu yemeklerde gıda güvenliğinin önemini yeniden gündeme getirdi. Olayın kesin nedeninin, yetkili kurumların yapacağı inceleme ve laboratuvar sonuçlarıyla belirleneceği yetkililerce vurgulanıyor.

hazırlık ve soğuk zincirin önemi:

Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Melike Baysal, özellikle tavuk gibi hayvansal kaynaklı ürünlerde hazırlama ve muhafaza süreçlerinin kritik olduğunu belirtti. Baysal, çiğ tavuk etinin satın alındığı andan itibaren soğuk zincirin korunması gerektiğine dikkat çekti ve çiğ ile pişmiş ürünlerin birbirine temas etmemesinin, ekipman hijyeninin sağlanmasının ve tavuğun yeterli sıcaklıkta pişirilmesinin temel kurallar olduğunu ifade etti.

Baysal ayrıca pişirme işleminin bazı mikroorganizmaların toksinlerini ortadan kaldırmakta yetersiz kalabileceğini, bu yüzden pişmiş yiyeceklerin de uygun sıcaklıkta tutulmasının ve servis sürelerinin kontrol edilmesinin gerektiğini söyledi. Özellikle sıcak yaz aylarında pişmiş yemeklerin uzun süre oda sıcaklığında bekletilmesinin bakteriyel çoğalmayı teşvik edebileceğine dikkat çekti.

riskler ve sorumluluklar:

Baysal, kanatlı etlerinin Salmonella ve Campylobacter gibi patojenlerle, uygun olmayan şartlarda bekleyen toplu yemeklerin ise Clostridium perfringens gibi bakterilerle ilişkilendirilebileceğini belirtti. Ancak yaşanan bir olayda etkenin ancak gerekli incelemeler sonucunda tespit edilebileceğinin altını çizdi.

Veteriner hekim, gıda güvenliğinin sadece tüketicinin dikkatine bırakılamayacağını vurgulayarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan risk esaslı resmî kontrollerin etkinliğine işaret etti. "Hayvansal gıdalarda güvenlik; üretimden kesime, parçalamadan taşımaya, depolamadan tüketime kadar yani çiftlikten çatala kadar bütün süreçlerin kontrolünü gerektirir" sözlerini hatırlattı ve mevzuatın öngördüğü denetimlerin ile veteriner hekim sorumluluklarının uygulanmasının halk sağlığı açısından hayati olduğunu söyledi.

Baysal ayrıca merdiven altı üretimlerin varlığına dikkat çekerek, bu tür uygunsuz üretimle mücadelede denetimlerin ve cezaların artırılmasının gerektiğini vurguladı.

Pratik uyarılar olarak Baysal, özellikle düğün, mevlit ve benzeri toplu organizasyonlarda vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı: Tavuklu yemeklerin uzun süre sıcak ortamda bekletilmemesi; yemeklerin güneş altında bırakılmaması; çiğ ve pişmiş gıdaların ayrı tutulması; tavuk etinin tamamen pişirilmesi; hazırlama, taşıma ve servis sırasında uygun sıcaklık koşullarının korunması; şüpheli görünen veya uygun şartlarda muhafaza edilmediği düşünülen gıdaların tüketilmemesi.

Baysal, gıda zehirlenmelerinin önlenmesinin ancak bilinçli tüketici, hijyen kurallarına uyan işletmeler ve etkin kamu denetiminin birlikte çalışmasıyla mümkün olacağını belirtti ve güvenli gıdanın tesadüf değil, bilimsel kurallara dayanan bir halk sağlığı uygulaması olduğunu vurguladı.

BURSA VETERİNER HEKİMLER ODASI BAŞKANI VETERİNER HEKİM MELİKE BAYSAL, BURSA'NIN ORHANELİ İLÇESİNE BAĞLI KARINCALI MAHALLESİNDEKİ BİR DÜĞÜN ORGANİZASYONUNDA İKRAM EDİLEN TAVUKLU PİLAVIN ARDINDAN ÇOK SAYIDA KİŞİNİN RAHATSIZLANMASI, TOPLU YEMEK ORGANİZASYONLARINDA GIDA GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÜNDEME GETİRDİ.