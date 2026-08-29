Düğünde halay tartışması Malatya'da 3 kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açtı

Olayın gelişimi:

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda, saat 21.00 sıralarında yapılan kutlama sırasında, halay çeken davetliler arasında bir kadının elinin tutulması iddiası üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek çok sayıda kişinin karıştığı kavgaya dönüştü.

Müdahale ve yaralananlar:

Tarafların birbirine girmesi sonucu 3 kişi darp edildi ve yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE TARAFLAR AYRILIRKEN, YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANELERE KALDIRILDI.