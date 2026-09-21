Düğünde sürpriz hediye: arkadaşına buzağı taktı

Düğünde beklenmedik hediye:

Tekirdağ'da düzenlenen düğünde misafirlerin takı ve hediyelerini sunduğu sırada salona getirilen buzağı, törene farklı bir atmosfer kazandırdı. Serhat ve Büşra Cavar çiftinin düğünü, çiftin memleketi Bıyıkali ile Süleymanpaşa ilçesindeki Karadeniz Mahallesi Düğün Salonu'nda gerçekleşti ve en çok konuşulan anlardan biri, damadın çocukluk arkadaşı Berkcan Coşan'ın getirdiği hediye oldu.

Coşan, hayvancılıkla uğraşan damada alışılmışın dışında bir armağan sunmak istediğini belirtti. Aradığı buzağıyı yakın çevrede bulamayınca Çanakkale'ye kadar gittiğini söyledi; bulduğu hayvanı düğün salonuna getirince davetliler yoğun ilgi gösterdi. Gelen misafirler bir anda etrafında toplandı ve düğünde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Hazırlık ve davetlilerin tepkisi:

Coşan, buzağıyı düğüne hazırlarken özel bakım uyguladıklarını anlattı: "Yıkadım, taradım. Saç spreyi var bayanların kullandığı, onları sıktık üstüne. Kurutma makinesiyle kuruttuk, taradım. Bacaklarına teker teker kurdele taktım." Bu özen, hayvanın salona girdiği anda dikkat çekmesine katkı sağladı.

Coşan, duygularını şöyle ifade etti: "Kendisiyle çocukluktan beri beraberim, yanında büyüdüm diyebilirim. Bir kan bağım yok ama gönülle beraberiz, kendisini çok seviyorum. İkimiz de hayvancılık yaptığımız için böyle bir hediye vermek istedim." Bu sözler, hediyenin niyetini ve iki arkadaş arasındaki bağı ortaya koydu.

Salondaki konuklar bu sürprize şaşırırken, bazıları hayvana ilgi gösterdi; Coşan buzağıyla ilgili olarak "Bir anda geldiği zaman orada da böyle durdu, yaramazlık yaptı. Süt verdiğimde de durdu. Sütü çok seviyor." dedi.

Çiftin tepkisi ve sonraki planlar:

Damat Serhat Cavar, hediyeyi beklemediğini belirterek, "Açıkçası benim için de şaşırtıcı bir hediye oldu. Çünkü hiç beklemiyordum. Normalde altın, paradır gibi hediyeler verilir. Buzağı beklemiyordum yani" diye konuştu. Gelin Büşra Cavar ise hediyeden memnuniyetini dile getirerek, "Ben çok mutlu oldum. Öncelikle Berkcan’a çok teşekkür ederim böyle bir hediye getirdiği için. Çok değişik oldu, düğünüme renk kattı. Eşim zaten hayvancılıkla uğraşıyor, Berkcan da aynı şekilde hayvancılıkla uğraşıyor. Biz çok mutlu olduk. Gözümüz gibi bakacağız, bundan kesinlikle şüphe etmesinler. Biz de onu çok sevdik" ifadelerini kullandı.

Düğünde salona getirilen buzağı, hem genç çift hem de davetliler için unutulmaz bir anı bıraktı ve törene renkli görüntüler ekledi.

Düğünde arkadaşına altın yerine buzağı taktı