Düğünde takı yerine av köpeği verildi

Trabzon'da geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen düğünde, Ekrem Yılmaz ile Merve Gülali'nin nikâh töreninde sıra dışı bir hediye sunuldu.

düğünde sürpriz hediye:

Damat Ekrem Yılmaz'ın arkadaşı Veysel Erguvan, Manisa'dan getirdiği özel bir av köpeği yavrusunu tören sırasında takı olarak damada hediye etti.

çiftin tepkisi ve anlar:

Gelin ve damat ilk anda şaşkınlık yaşadı, ancak kısa sürede yavruyu benimsedi ve onunla fotoğraf çektirerek anılaştırdı. Hediyenin düğüne kattığı renk, özellikle çocukların yoğun ilgisini çekti.

Törenin en konuşulan anlarından biri olan bu jest, çiftin düğününden kalan hoş bir anıya dönüştü.

TRABZON’DA GEÇTİĞİMİZ PAZAR GÜNÜ EKREM YILMAZ İLE MERVE GÜLALİ’NİN DÜĞÜNÜNDE İLGİNÇ BİR HEDİYE TAKDİM EDİLDİ. DAMAT EKREM YILMAZ’IN ARKADAŞI VEYSEL ERGUVAN, MANİSA’DAN GETİRDİĞİ ÖZEL BİR AV KÖPEĞİ YAVRUSUNU DÜĞÜNDE TAKI OLARAK DAMADA HEDİYE ETTİ.