Dülük'ü dünya sahnesine taşıma çabası Viyana'da yankı buldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve beraberindeki heyet, Dülük Antik Kenti kazıları ile Mithras Tapınağının uluslararası tanıtımı için Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen "Global Gods in Local Contexts" başlıklı konferansta yer aldı. Yılmaz, konferans sırasında Dülük'ün tarihî ve arkeolojik değerlerini sunarak Avusturya halkını kenti yerinde görmeye davet etti.

Konferansta paylaşılan bulgular ve vurgular:

Farklı ülkelerden akademisyen, araştırmacı ve kültür mirası uzmanlarının katıldığı organizasyonda antik dönem inançları, kültürler arası etkileşim ve dini yapıların yerel bağları ele alındı. Başkan Yılmaz ve heyeti, Dülük Antik Kentinde yürütülen kazı çalışmalarının bulgularını ve tapınağın sahip olduğu arkeolojik önemi uluslararası katılımcılara aktardı. Şehitkamil Belediyesi'nin desteklediği kazıların, bölgenin geçmişini aydınlatma ve bilim dünyasına yeni veriler kazandırma bakımından kritik olduğu belirtildi.

Yılmaz, Dülük'ün yerel sınırların ötesinde bir miras olduğunu vurgulayarak, bu değerlerin uluslararası platformlarda görünürlüğünün artırılmasının gerekliliğini dile getirdi. Konferans katılımcıları Dülük'ün çok katmanlı tarihsel dokusu ve Mithras Tapınağı'nın korunması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Büyükelçi ziyareti ve dernek temasları:

Program kapsamında Başkan Yılmaz ve heyeti, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Dr. Gürsel Dönmez'i ziyaret etti. Görüşmede Gaziantep'in kültürel mirası, devam eden kazı çalışmaları ve bu değerlerin uluslararası tanıtımına ilişkin konular ele alındı. Toplantıda kültürel mirasın korunması, bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve tarihi zenginliklerin küresel kamuoyuna daha güçlü biçimde aktarılması üzerinde duruldu.

Viyana programı sonrası Yılmaz, Avusturya Gaziantepliler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet İşçel ve dernek üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Yılmaz, Dülük ve Gaziantep'in mirasını koruma, kazıları destekleme ve bu hikâyeyi dünyanın farklı noktalarına aktarma kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Şehitkamil Belediyesi'nin desteklediği çalışmaların, bölgede yürütülen arkeolojik kazılara ve bilimsel literatüre katkı sağlamaya devam edeceği ifade edilirken, Yılmaz katılımcılara Dülük'ü yerinde görme çağrısı yaparak mirasın korunmasına yönelik uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, BERABERİNDEKİ HEYETLE BİRLİKTE, DÜLÜK ANTİK KENTİ KAZILARI VE MİTHRAS TAPINAĞI’NIN ULUSLARARASI TANITIMI KAPSAMINDA AVUSTURYA’NIN BAŞKENTİ VİYANA’DA DÜZENLENEN "GLOBAL GODS İN LOCAL CONTEXTS" BAŞLIKLI ULUSLARARASI KONFERANSA KATILDI. YILMAZ, AVUSTURYA HALKINI DÜLÜK ANTİK KENTİ’Nİ YERİNDE GÖRMEYE DAVET ETTİ.