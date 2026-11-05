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Dülük'ün geleceği ve iş birliği olanakları Türk dünyası kazı sonuçlarıyla tartışıldı

I. Uluslararası Türk Dünyası Kazı Sonuçları Toplantısı, Şehitkamil'de Dülük Antik Kenti'nin bilimsel tanıtımı ve uluslararası iş birliklerini gündeme taşıdı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dülük'ün geleceği ve iş birliği olanakları Türk dünyası kazı sonuçlarıyla tartışıldı

I. Uluslararası Türk Dünyası Kazı Sonuçları Toplantısı Şehitkamil'de gerçekleştirildi

Şehitkamil Belediyesi’nin paydaşları arasında yer aldığı organizasyon, Türk dünyasının ortak tarihî ve kültürel mirasını koruma ve bilimsel çalışmaları görünür kılma amacıyla düzenlendi. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Aslansoy ve Umut Salcan, Prof. Dr. Şaban Doğan ile Prof. Dr. Şahin Mustafayev ve 6 ülkeden bilim insanları katıldı.

Dülük Antik Kenti uluslararası bilim dünyasına tanıtılıyor:

Toplantı, Şehitkamil sınırlarındaki Dülük Antik Kenti'nin uluslararası platformlarda tanıtılması bakımından önem taşıdı. Binlerce yıllık tarihî birikime sahip kent, zengin arkeolojik dokusu ve özellikle Roma döneminde ön plana çıkan Mithras inanç merkezlerine ait kutsal alanlarıyla Anadolu arkeolojisinin dikkat çeken merkezleri arasında yer alıyor.

Şehitkamil Belediyesi, Dülük’te yürütülen kazı çalışmalarına verdiği destekle bölgenin tarihî değerlerinin ortaya çıkarılmasına, korunmasına ve tanıtılmasına katkı sağlıyor. Toplantıda, Dülük’te elde edilen bilimsel verilerin geniş akademik çevrelere ulaştırılması ve bulguların uluslararası araştırma ağlarına dahil edilmesi vurgulandı.

Ortak mirasın korunması ve akademik iş birlikleri:

Organizasyon kapsamında Türk dünyasının farklı bölgelerindeki kazı sonuçları paylaşıldı; arkeolojik verilerin ortak değerlendirilmesi, belgelenmesi ve korunmasına dönük yöntemler ele alındı. Katılımcılar, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı ve uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Toplantının, ülkeler ve bilimsel kurumlar arasında kalıcı iş birliklerinin kurulmasına zemin hazırlaması ve Dülük Antik Kenti başta olmak üzere ortak tarihî mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunması bekleniyor. Bu bağlamda saha koruması, belgeleme ve tanıtım projeleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ’NİN DE PAYDAŞLARI ARASINDA BULUNDUĞU, TÜRK DÜNYASININ ORTAK TARİHÎ VE...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ’NİN DE PAYDAŞLARI ARASINDA BULUNDUĞU, TÜRK DÜNYASININ ORTAK TARİHÎ VE KÜLTÜREL MİRASININ KORUNMASI, BİLİMSEL ÇALIŞMALARLA GÜN YÜZÜNE ÇIKARILMASI VE GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI AMACIYLA DÜZENLENEN I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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