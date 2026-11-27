Duman ve alevler kısa sürede kontrol altına alındı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmanın bodrum katında meydana gelen yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bodrum kattaki kartonların henüz belirlenemeyen nedenle tutuşmasıyla başladı. Meydana gelen alev ve yoğun duman, kaldırımdaki havalandırma mazgallarından yükseldi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Söndürme sonrası yapılan soğutma çalışmaları ile bodrumda biriken duman tahliye edildi.

yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; resmi inceleme, yangının nedenini aydınlatacak teknik değerlendirmeler içeriyor.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE BİR APARTMANIN BODRUM KATINDAKİ KARTONLARIN TUTUŞMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN VE YOĞUN DUMAN KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLURKEN, YANGIN İTFAİYENİN HIZLI MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.