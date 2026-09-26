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Duman yolu kapattı: Tekirdağ Muratlı'da mera yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Yukarısevindikli Mahallesi Yeşilbayır mevkiinde çıkan mera yangını, rüzgarla yayılarak görüşü düşürdü; itfaiye yangını söndürdü.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 18:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Duman yolu kapattı: Tekirdağ Muratlı'da mera yangını kontrol altına alındı

Duman yolu kapattı: Tekirdağ Muratlı'da mera yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Yukarısevindikli Mahallesi Yeşilbayır mevkiindeki merada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı ve çevreyi yoğun bir duman tabakası kapladı.

yangının yayılması:

Çıkan duman nedeniyle bölgede görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, yol güvenliğini sağlamak amacıyla araç trafiğini geçici olarak kapattı.

müdahale ve sonuçları:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler uzun uğraş sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının tamamen soğutulması için bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan yoğun duman nedeniyle görüşün düşmesi sonucu bölgede bir maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

TEKİRDAĞ&#039;IN MURATLI İLÇESİNDE MERADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

TEKİRDAĞ'IN MURATLI İLÇESİNDE MERADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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