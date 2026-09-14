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Dumandan etkilenen mahkumlar tedavilerinin ardından Elazığ T Tipi Cezaevi'ne döndü

Elazığ T Tipi Cezaevi'nde çıkan yangında dumandan etkilenen 19 mahkum ve 5 infaz koruma memuru tedavi edildi; tüm mahkumlar taburcu edilip cezaevine döndü.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 00:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dumandan etkilenen mahkumlar tedavilerinin ardından Elazığ T Tipi Cezaevi'ne döndü

Elazığ T Tipi Cezaevi'nde yangın ve müdahale:

Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle bir koğuşta yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran duman nedeniyle 19 mahkum ve 5 infaz koruma memuru dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından etkilenenler ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Sağlık müdahalesi ve taburcu işlemleri:

Hastanelerde müdahale edilen mahkumlar ve infaz koruma görevlilerinin sağlık durumu takip edildi. Yapılan tedavilerin ardından yetkililer, dumandan etkilenen tüm mahkumların taburcu edildiğini ve cezaevine geri döndüklerini açıkladı.

Vali Numan Hatipoğlu, yazılı açıklamasında yangının hızla kontrol altına alındığını; etkilenen kişilere anında tıbbi müdahale yapıldığını ve tedavi edilenlerin taburcu edilerek cezaevine geri döndüğünü belirtti. Hatipoğlu, yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayın ardından yapılanlar ve değerlendirme:

Yetkililer yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi. Olayda yaralanma bildirilmese de, tahliye, müdahale ve sağlık işlemlerinin koordineli yürütülmesi sayesinde durumun kontrol altına alındığı vurgulandı. İlgili kurumların incelemeleri sürüyor.

DUMANDAN ETKİLENENLER, OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN AMBULANSLARLA KENTTEKİ...

DUMANDAN ETKİLENENLER, OLAY YERİNDE YAPILAN İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN AMBULANSLARLA KENTTEKİ ÇEŞİTLİ HASTANELERE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINDA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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