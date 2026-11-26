raporda öne çıkan sonuçlar:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından hazırlanan 2026 yılı Alan Bazlı Yetkinlik Analizi'nde enerji alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekti. Özellikle fosil yakıtlar ve kömür araştırmalarında akademik hacim göstergeleri bakımından Türkiye'nin en başarılı ilk üç üniversitesi arasında yer aldı.

analizin kapsamı ve metodolojisi:

Rapor, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı tarafından hazırlandı ve 2020 yılı ve öncesinde kurulan 200 üniversitenin, 20 ana araştırma alanı altındaki 134 alt alandaki performansını değerlendirdi. DPÜ için yaklaşık 80 alt alanda araştırma faaliyetleri incelendi; değerlendirmede hem nicelik (araştırma hacmi) hem de nitelik (atıf etkisi, uluslararası iş birliği vb.) göstergeleri kullanıldı.

enerji başlıklarında öne çıkan alanlar:

Fosil yakıtlar ve kömür alanındaki göstergelerde DPÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile birlikte ilk üçe girdi. Kalite ve hacim göstergelerinin birlikte değerlendirildiği grupta ise DPÜ, 43 üniversite arasında ilk altıya girdi. Üniversitenin enerji teknolojilerindeki diğer güçlü alanları arasında hidrojen teknolojileri, elektrokimya, arıtma teknolojileri, yakıt pilleri ve kataliz yer aldı; bu başlıklarda kalite ve araştırma hacmi göstergeleri Türkiye ortancasının üzerinde gerçekleşti.

sosyal bilimler ve disiplinler arası başarılar:

DPÜ yalnızca mühendislik ve enerji alanlarında değil, sosyal bilimlerde de başarı gösterdi. Kamu yönetimi alanında kalite göstergeleri (yayınların atıf etkisi ve uluslararası iş birlikleri gibi ölçütler) dikkate alındığında 71 üniversite arasında ilk altıya girdi. Ayrıca nesnelerin interneti, biyokimya, genetik ve moleküler biyoloji, psikoloji ile sağlık hizmetleri gibi alanlarda kalite göstergeleri Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Endüstriyel biyoteknoloji, matematik ve eğitim alanlarında ise hem kalite hem de araştırma hacmi bakımından Türkiye ortancasının üzerinde performans raporlandı.

yönetim perspektifi ve gelecek planları:

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, rapor sonuçlarının üniversitenin araştırma kapasitesini değerlendirmek ve gelecek dönem araştırma politikalarını şekillendirmek açısından önemli olduğunu vurguladı. Kızıltoprak, kömür, hidrojen ve yakıt pili teknolojilerinin Türkiye enerji politikaları açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, Kütahya'nın maden ve enerji potansiyelini akademik birikimle buluşturmanın önemine dikkat çekti.

Rektör, üniversitenin araştırma altyapısını güçlendirmeye, disiplinler arası çalışmaları, üniversite-sanayi iş birliklerini ve uluslararası araştırma ortaklıklarını desteklemeye devam edeceğini; elde edilen sonuçlarda emeği geçen akademisyenlere teşekkür ettiğini söyledi.

DPÜ REKTÖRÜ PROF. DR. SÜLEYMAN KIZILTOPRAK,