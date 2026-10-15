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Dünya çapında eğitim ağı: Maarif Vakfı 10. yılında 66 ülkede

Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'ndeki Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'nda vakfın on yılda 66 ülkede faaliyet gösterdiğini ve büyük hedeflerle yola çıktığını söyledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 18:11

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EDİTÖR: Caner Şahin

Dünya çapında eğitim ağı: Maarif Vakfı 10. yılında 66 ülkede

düzenlenen program ve açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'nda konuştu. Erdoğan, programda vakfın kuruluşundan bu yana izlediği yön ve hedeflere dair değerlendirmelerde bulundu.

vakfın uluslararası yayılımı

Konuşmasında vakfın on yıllık faaliyetlerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 sene içinde kurumun önemli bir küresel ağ haline geldiğini belirterek, vakfın 66 ülkede faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamaları, Türkiye Maarif Vakfı'nın uluslararası eğitim faaliyetlerini ve kurumsal hedeflerini özetledi; konuşmada vakfın geçmişteki adımları ve geleceğe dönük hedeflerine dair mesajlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;10 sene büyük hedeflerle yola revan olan vakfımız 66 ülkede faaliyet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 sene büyük hedeflerle yola revan olan vakfımız 66 ülkede faaliyet gösteriyor"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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