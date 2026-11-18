Bakan Göktaş'ın bölgesel ziyaretleri ve ana gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Singapur ve Filipinler temaslarını tamamlayarak Türkiye'nin aile ve çocuk politikalarını uluslararası platformlarda anlattı. Ziyaretlerde öncelik, koruyucu aile modeli, dijital çağda çocukların korunması ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kapsamında yürütülen girişimler oldu.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2025'in Aile Yılı ve 2026-2035 döneminin Aile ve Nüfus On Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, bu çalışmayı küresel bir zemine taşımak için İİT bünyesinde girişimlere öncülük ettiklerini belirtti.

Singapur temasları: aile politikaları ve dijital güvenlik

Singapur'da düzenlenen Asya Aile Konferansı'nda Türkiye'nin aileyi koruma ve güçlendirme yaklaşımı paylaşıldı. Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmaları katılımcılara aktardı.

Konferansta dijital dünyada çocukların korunması gündem maddeleri arasındaydı. Göktaş, Türkiye'nin 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi ve çocukları dijital ortamdaki risklerden korumaya yönelik politikalarını anlattı ve Singapur ile önümüzdeki iki yılın önceliklerini belirleyen bir faaliyet planı imzaladıklarını bildirdi.

Filipinler: çocukların korunması ve koruyucu aile modeli

Filipinler'de yapılan İkinci Küresel Bakanlar Konferansı'na 60'tan fazla ülkenin bakanı katıldı. Göktaş burada Türkiye'nin çocuk politikalarını ve Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğündeki koruyucu aile modelini sundu.

Türkiye'nin uyguladığı Sosyal Risk Haritaları çalışmalarını ve çocuklara yönelik psikososyal destek programlarını paylaşan Göktaş, ayrıca ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara yönelik çalışmaların geliştirilmesine özel vurgu yaptı. Bakan, Türkiye'nin koruyucu aile modeline ilişkin yürütülen çalışmalara uluslararası talep olduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

Koruyucu aile modelimiz gerçekten dünyada rağbet gören, örnek gösterilen bir model.

İkili iş birlikleri ve bölgesel mutabakatlar

Filipinler temasları çerçevesinde Lübnan Sosyal İşler Bakanı Haneen Sayed ile görüşen Göktaş, İsrail kaynaklı saldırıların Lübnan'daki etkileri ve bu süreçten etkilenen ailelerin sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunları üzerine değerlendirmeler yaptı. Görüşmenin ardından iki ülke, sosyal hizmetler alanında iş birliğini güçlendirmeye yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı.

İmzalanan mutabakatla kriz dönemlerinde psikososyal destek, kadınların güçlendirilmesi, çocukların korunması, engelli bireylere ve yaşlılara yönelik hizmetler gibi alanlarda bilgi ve tecrübe paylaşımının artması hedefleniyor.

Ayrıca Göktaş, konferans kapsamında Fas Krallığı Aile, Sosyal Kalkınma ve Eşitlik Bakanı Najwa Koukous, Slovenya Cumhuriyeti Demografi, Aile ve Sosyal İşler Bakanı Mateja Ribi ve Gine-Bissau Kadın, Aile ve Sosyal Dayanışma Bakanı Yessenia Ibrahim ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde aile, kadın, çocuk ve sosyal hizmetler alanlarında iş birliği imkanları ele alındı.

Bakan Göktaş, uluslararası platformlarda Türkiye'nin çocukların korunmasına yönelik taahhütlerini paylaştıklarını, koruyucu aile modelinin güçlendirilmesi ve dijital ortamda çocuk güvenliğinin artırılması için önümüzdeki süreçte de adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

BAKAN GÖKTAŞ, SİNGAPUR VE FİLİPİNLER'DEKİ TEMASLARINI TAMAMLADI. BAKAN GÖKTAŞ, İKİ ÜLKEDEKİ TEMASLARINA İLİŞKİN YAPTIĞI DEĞERLENDİRMEDE, SİNGAPUR'DA ASYA AİLE KONFERANSI KAPSAMINDA DÜZENLENEN TOPLANTIYA KATILDIKLARINI, ÜLKENİN AİLE ODAKLI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TECRÜBELERİNİ PAYLAŞMA FIRSATI BULDUKLARINI BELİRTTİ.