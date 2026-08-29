Dünya kupası yolunda kritik sınav: İzlanda'dan galibiyet hedefi

Litvanya galibiyeti ve kısa değerlendirme:

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu açılış maçında İstanbul’da Litvanya’yı 94-66 yenerek turnuva yolunda güçlü bir başlangıç yaptı. Maçın ardından Başantrenör Ergin Ataman basına açıklamalarda bulundu ve önlerindeki İzlanda randevusunun önemini vurguladı.

Ataman, hazırlık maçlarında farklı oyuncu ve rotasyonları denediklerini, ancak hedef maçlarda oynatılacak oyuncuların ve sürelerin önceden planlandığını söyledi. Buna göre İzlanda maçında da planlı bir kadro ve rotasyonla sahaya çıkılacağını belirtti.

Kritik sınav: İzlanda maçı neden önemli?:

Ataman, İzlanda deplasmanından galibiyet çıkartılmasının Dünya Kupası yolunda takıma büyük avantaj sağlayacağını ifade etti. Ona göre, serinin ikinci maçından da galip gelinmesi halinde takımın turnuvaya katılımını neredeyse garantiye alan bir konuma ulaşması bekleniyor; Ataman sözlerini "yüzde 90, yüzde 99" ifadeleriyle açıkladı ve maçın kendileri için çok kritik olduğunu belirtti.

Bu nedenle İzlanda karşısında sahada en iyi oyuncuların ve o gün en iyi performansı veren isimlerin yer alacağına dikkat çekti ve hedefin namağlup unvanını sürdürmek olduğunu vurguladı.

Kadro yapısı ve saha içi öncelikler:

Ataman, milli takımı son 3 yıldır hazırladıklarını, geçen yıl Avrupa Şampiyonası’nda elde edilen gümüş madalyayı kazanan kadronun iskeletinin korunduğunu söyledi. Bu iskeletin aynı sistemle devam ettiğini, takım içindeki arkadaşlık ve birlikteliğin yüksek düzeyde olduğunu belirtti.

Alperen Şengün ve Shane Larkin’in mevcut maç kadrosunda yer almamasına da değinen Ataman, Alperen’in NBA kampı nedeniyle yok olduğunu, Shane Larkin’in ise bir sakatlığı bulunduğunu aktardı. Bu eksiklere karşılık geçen sezon son anda şampiyonaya götürülemeyen Yiğitcan Saybir ile kadroya dahil edilen Tarık Biberovic gibi isimlerin takıma katkı verdiğini ifade etti ve aynı sistem ile devam etme kararlılığını yineledi.

Liderlik ve oyuncu değerlendirmeleri:

Ataman, oyuncuların kapasitesine güvendiğini, egoların geride bırakıldığı zaman sahada çok kaliteli bir oyun ortaya konduğunu söyledi. Milli takım kaptanı Cedi Osman hakkında ise övgü dolu ifadeler kullandı. Ataman, Cedi’nin üç yıldır taşıdığı kaptanlık rolünü ve takım için ortaya koyduğu katkıyı tebrik etti.

Hoca, Cedi Osman için "Bana göre Cedi kendi pozisyonunda Avrupa’nın en iyi oyuncusu" diyerek oyuncunun hem skor katkısı hem de takım arkadaşlarını doğru yönlendirmedeki rolünü ön plana aldı. Cedi’nin pozitif karakteri ve saha içindeki paylaşımcılığına dikkat çekti.

Konuşmasını, takımın mevcut seviyesinin kendisi için sürpriz olmadığını belirterek tamamlayan Ataman, hedeflerinin her zaman büyük olduğunu; doğru motivasyon ve oyunla bu hedeflere ulaşacaklarına inandığını ifade etti. İzlanda maçı ise Ataman’a göre, Dünya Kupası yolunda kader belirleyici bir dönem başlatabilir.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Litvanya karşısında alınan 94-66'lık galibiyetin ardından, "İzlanda'dan da galibiyet çıkartırsak Dünya Kupası yolunda çok çok büyük bir avantaj elde ederiz. Yüzde 90, yüzde 99 katılmayı garantiler gibi oluruz" dedi.