Tusk trump'ı akaryakıt fiyatlarından sorumlu tuttu

Polonya Başbakanı Donald Tusk, parlamentoda yaptığı konuşmada dünya genelinde artan akaryakıt fiyatlarının sorumlusu olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı gösterdi. Tusk, artışın arkasında küresel düzeydeki politik kararlar ve bölgesel gerilimlerin olduğunu savundu.

Meclisteki çıkış:

Konuşmasında aşırı sağ kanattan, Trump'ı rol model edinen siyasetçilere seslenen Tusk, “Evet, bundan Donald sorumlu. Ama sizin kahramanınız olan Donald. Polonya Başbakanı olan Donald değil” ifadelerini kullandı. Tusk, Polonya'nın "Avrupa Birliği genelinde akaryakıt fiyatlarının en düşük olduğu ülkelerden biri" olduğunu belirtse de bunun vatandaşların yükünü hafifletmediğini vurguladı.

Tusk, sözlerine gerçeği yüksek sesle söylemenin zamanının geldiğini ekledi ve akaryakıt fiyatlarındaki artıştan kimin sorumlu olduğunun kamuoyunca bilindiğini savundu. Meclisteki çıkışı, ekonomik kaygıların siyasi sorumluluk tartışmasına dönüştüğünün bir göstergesi olarak yorumlandı.

Beyaz Saray yanıtı ve bölgesel gerilimlerin etkisi:

Açıklamalar, ABD ile İran arasında yürütülen çatışma sürecinin küresel enerji piyasalarında yeni bir sıkıntıya yol açtığı bir dönemde geldi. Haber metninde, Tusk'ın değerlendirmesiyle paralel olarak, Trump'ın Rusya'daki dizel rafinerilerini hedef alan gelişmeler ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i sorumlu tutma söylemleri hatırlatıldı.

Trump ise Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ara seçimler öncesi durumdan endişe edilip edilmediği sorusuna, İran ile savaşın yakında biteceğini ve akaryakıt fiyatlarının hızla düşeceğini söyleyerek tepki verdi. Bu karşılıklı açıklamalar, ekonomik etkiler ve siyasi sorumluluk arasındaki ilişkiyi kamuoyunun gündemine taşıdı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında yaşanan artıştan ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tuttu. Parlamentoda yaptığı konuşmada Tusk, "Evet, bundan Donald sorumlu. Ama sizin kahramanınız olan Donald. Polonya Başbakanı olan Donald değil" dedi.