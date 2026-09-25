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Dünya sahnesinde aynı geminin kaptanları: Xi ve Trump'tan ilişkilerde pragmatik mesaj

Xi ve Trump, Beyaz Saray görüşmesinde Çin-ABD ilişkilerini 'büyük gemi' benzetmesiyle anlattı; saygı, karşılıklılık ve sık temas mesajı verildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 19:00

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EDİTÖR: Caner Şahin

Dünya sahnesinde aynı geminin kaptanları: Xi ve Trump'tan ilişkilerde pragmatik mesaj

Xi ve Trump beyaz sarayda bir araya geldi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleşen sabah çayında bir araya geldi. Xi, görüşmede iki ülke ilişkilerine dair güçlü bir metafor kullanarak, ilişkilerin yönünü çizen taraflar olduklarını söyledi.

Xi, görüşme için yapılan ev sahipliği ve hazırlıklar hakkında teşekkür ederek, "Her şey en üst düzeyde, kusursuz bir şekilde hazırlanmış. En küçük ayrıntı bile düşünülmüş. Bunu büyük takdirle karşılıyoruz. Teşekkür ederim" dedi.

“Çin-ABD ilişkileri” adlı geminin rotası:

Xi, "Sayın Başkan ile birlikte ben ‘Çin-ABD ilişkileri’ adlı büyük geminin rotasını çizen iki kişi gibiyiz" ifadelerini kullanarak Mayıs ayındaki Trump’ın Çin ziyaretinde ortaya konan yapıcı iradeyi hatırlattı. Xi, ilişkilerin saygı, adalet ve karşılıklılık temelinde, stratejik istikrara sahip ve yapıcı bir yolda ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Xi, ayrıca bu vizyona "yeni bir içerik kazandırma" mutabakatı olduğunu söyledi ve ilişkilerin geleceğinin "daha da parlak olacağını" vurguladı. Liderler, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ve G20 zirvelerinde yeniden bir araya gelme fırsatlarına da işaret etti. Xi ve eşi Peng Liyuan’ın Çin’e daveti üzerine Trump, "Geleceğiz, sık sık da görüşeceğiz" dedi.

Toplum ve program açısından yansımalar:

Trump görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, "Her iki ülke için de harika gelişmeler oldu. Son derece verimli bir ziyaret oldu" ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca "Çiftçilerimizin çok mutlu olacağını düşünüyorum" ve "Çok olumlu gelişmeler yaşandı" sözleriyle toplantının ekonomik ve toplumsal yansımalarına dikkat çekti.

Resmi programın devamında Xi ve Peng’in Beyaz Saray’daki programının ardından Trump çifti ile birlikte Ulusal Arşivler'e geçip ABD’nin kuruluş belgelerini incelemeleri ve burada resmi ziyaret programını sonlandırmaları bekleniyor.

Görüşme, hem sembolik hem de somut unsurlar barındıran ifadelerle kayda geçti; iki liderin ortak vurgusu, ilişkilerde istikrar, karşılıklılık ve düzenli temas oldu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile sabah çayında bir araya...

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile sabah çayında bir araya geldiği programda, "Sayın Başkan ile birlikte ben ‘Çin-ABD ilişkileri’ adlı büyük geminin rotasını çizen iki kişi gibiyiz" ifadelerini kullandı. Trump, görüşmelerine ilişkin, "Her iki ülke için de harika gelişmeler oldu. Son derece verimli bir ziyaret oldu" dedi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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