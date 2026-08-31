Dünya şampiyonları Afyonkarahisar'da buluşuyor: MXGP Türkiye'ye geri sayım

MXGP Türkiye Afyonkarahisar'ı yeniden sahneye çıkarıyor

Afyonkarahisar’da 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek MXGP Türkiye, Dünya Motokros Şampiyonası takvimi içinde yerini alıyor. Organizasyon, üst üste 9. kez gerçekleştirilecek ve Türkiye’nin uluslararası alandaki istikrarlı spor etkinlikleri arasında yerini koruyor.

Katılımcılar ve takımlar:

Etkinlikte, dünyanın önde gelen markalarının fabrika takımları piste çıkacak. Organizasyonda 25 ülkeden yaklaşık 150 elit yarışçı start alması bekleniyor; bu yaklaşım, yarışın hem sportif hem de ticari boyutunun güçlü olduğuna işaret ediyor.

Dikkat çeken isimler:

MXGP Türkiye kadrosunda yer alan isimler arasında dünya şampiyonları öne çıkıyor. Hollandalı Jeffrey Herlings, kariyerindeki dünya şampiyonlukları ve Grand Prix zaferleriyle organizasyonun en önemli yıldızlarından biri olacak.

Slovenyalı Tim Gajser, kariyerinde 4 MXGP ve 1 MX2 şampiyonluğu olmak üzere toplam 5 dünya şampiyonluğuna sahip; Gajser her sezon olduğu gibi bu etapta da podyum adayları arasında gösteriliyor.

Fransız Romain Febvre, 2015 ve 2025 yıllarında MXGP Dünya Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmış bir diğer deneyimli isim. Bu sezon henüz galibiyet alamamış olsa da deneyimi ve geçmiş başarılarıyla izlenmeyi hak ediyor.

MXGP Türkiye, hem yarışseverler hem de takımlar için sezonun kilit duraklarından biri olmaya devam ediyor. Afyonkarahisar pistinde yapılacak mücadele, dünya motokrosunun önde gelen isimlerini bir araya getirerek yüksek tempolu ve çekişmeli yarışlara sahne olacak.

AFYONKARAHİSAR’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK. 5-6 EYLÜL 2026 TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK MXGP TÜRKİYE, DÜNYA MOTOKROSUNUN EN ÖNEMLİ YILDIZ SPORCULARINI AFYONKARAHİSAR’DA BULUŞTURACAK.