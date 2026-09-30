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Dünya tenisinin yıldızları Samsun kortlarında buluşuyor

Samsun Open WTA 125, 4–11 Ekim arasında düzenlenecek; ana tablo 5 Ekim'de başlayacak. Listede dünya ilk 100'den altı tenisçi ve Berfu Cengiz yer alıyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Dünya tenisinin yıldızları Samsun kortlarında buluşuyor

Turnuva takvimi ve katılımcılar:

Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki Samsun Open WTA 125 turnuvası, kortlarda uluslararası çapta çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Eleme müsabakaları 4 Ekim'de başlayacak; ana tablo mücadeleleri ise 5 Ekim'de start alacak ve organizasyon 11 Ekim'de oynanacak finalle sona erecek.

Yayınlanan ana tablo listesinde dünya sıralamasında ilk 100'de yer alan altı tenisçi bulunuyor: Antonia Rui (85), Emiliana Arango (88), Simona Waltert (89), Solana Sierra (91), Oksana Selekhmeteva (93) ve Anna Blinkova (95). Turnuvada ayrıca A Milli Kadın Tenis Takımı oyuncuları ile Ankara Open şampiyonu Berfu Cengiz de korta çıkacak.

Şehrin ev sahipliği ve beklentiler:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Samsun’umuzda bir kez daha Samsun Open WTA 125 Tenis Turnuvası’na ev sahipliği yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden önemli kadın tenisçileri şehrimizde ağırlayacak, uluslararası bir spor organizasyonunun heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Birkaç ay önce erkek tenisçileri Samsun’umuzda ağırlamış ve çok güzel bir organizasyona imza atmıştık. Şimdi ise dünya kadın tenisinin önemli isimlerini şehrimizde misafir edeceğiz. Bu turnuvanın da Samsun’umuza yakışan, heyecanı ve mücadele gücü yüksek bir spor şölenine dönüşeceğine yürekten inanıyorum. Şehrimizin spor alanındaki güçlü potansiyelini dünyaya tanıtan bu önemli organizasyonda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyor, tüm hemşehrilerimizi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyorum".

Katılımcı profilinin önemi:

Turnuvada yer alan derecelerin ve A Milli Takım oyuncularının varlığı, organizasyonun rekabet düzeyini artırıyor. Hem uluslararası yıldızlar hem de yerli sporcuların mücadele edeceği karşılaşmalar, Samsun'da sporseverlere yoğun bir tenis programı sunacak.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN “SAMSUN OPEN WTA 125”, TENİS DÜNYASININ...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN “SAMSUN OPEN WTA 125”, TENİS DÜNYASININ YILDIZLARINI SAMSUN’DA BULUŞTURACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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