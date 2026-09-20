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Dünya ustalarının elleri Menemen'de buluştu

Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, 5. yılında 45 ülkenin katılımıyla Hünerli Eller yarışması, 7 atölye ve Nil Karaibrahimgil konseriyle coştu.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Dünya ustalarının elleri Menemen'de buluştu

Uluslararası Menemen Çömlek Festivali ikinci gününde coştu:

Menemen Belediyesi tarafından 5’inci kez düzenlenen Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, ikinci gününde ziyaretçilere yoğun bir program ve canlı bir atmosfer sundu. Dünyanın dört bir yanından gelen ustalar, sergiler ve yarışmalarla festival alanını doldurdu; etkinlikler ziyaretçilerden tam not aldı.

Yarışmalar, atölyeler ve alternatif pişirim:

Program kapsamında Hünerli Eller çömlek yarışması kıyasıya rekabete sahne oldu. Hemhal Sofra Kavramsal Seramik Yarışması’nın final etabı ise bu yıl sofra temasıyla gerçekleşti ve jüri ile izleyiciler arasında heyecan yarattı. Workshop alanında yerli ve yabancı sanatçı ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen 7 farklı atölye yoğun ilgi gördü; alternatif pişirim uygulamaları ziyaretçilerin merakını cezbetti.

Festival, alanında uzman ustaların tekniklerini paylaşmasına ve izleyicilerin deneyimlemesine olanak sağlayarak çömlek sanatının hem geleneksel hem de çağdaş yönlerini öne çıkardı.

Müzik, sahne ve final konseri:

Gün boyunca Oğuz Görceğiz, DJ Miko, Okan Bear ve Royal gibi isimlerin yanı sıra belediye korosu ile Kızılay’ın engelsiz gösteri ve defile ekibi sahne aldı. Akşam bölümünde sahne alan Nil Karaibrahimgil, Hakan Doğanay ve Sevtuğ Kasapbaşoğlu’nun sunuculuğunda verdiği konserde Pırlanta, Organize İşler, Resmen Aşığım ve Akbaba gibi şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Menemen Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran on binlerce kişi sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti.

Festival süresince sergi ve performansların bir arada olması, ziyaretçilere çok yönlü bir deneyim sundu ve etkinliğin yerel ile uluslararası buluşmasını güçlendirdi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan etkinliğin ulaştığı boyutu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bundan 5 yıl önce, zor şartlarda 18 ülkeyle çıktığımız bu yolculukta Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, bugün tam 45 ülkenin katılımıyla adeta Birleşmiş Milletler gibi, olimpiyatlar gibi, Dünya Kupası gibi büyük bir organizasyona dönüştü. Bu gurur hepimizin. Bu gurur bütün Menemen’in. Kutlu olsun. Mutlu olsun. Geleceğe umut olsun inşallah! 15’incisini, 25’incisini ve nice yıllarını yine aynı coşkuyla, aynı meydanda, hep birlikte kutlayabilmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Menemen’in bereketi daim olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Festivalimizin coşkusu daim olsun".

Belediye yetkilileri ve katılımcılar, festivalin kentin tanıtımına ve kültürel mirasın canlı tutulmasına katkısını vurgularken, gelecek yıllarda etkinliğin daha da büyüyeceğine dair beklentilerini paylaştı.

ÇÖMLEK FESTİVALİ&#039;NDE DÜNYACA ÜNLÜ ELLER YARIŞTI

ÇÖMLEK FESTİVALİ'NDE DÜNYACA ÜNLÜ ELLER YARIŞTI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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