Dünya yıldızlarına yoğun güvenlik: Fransa kafilesi Kocaeli'de

Kafile geliş ve konaklama:

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında karşılaşacağı Fransa kafilesi, bu akşam için Kocaeli'ye intikal etti. Teknik Direktör Zinedine Zidane ile birlikte kadroda yer alan Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise ve Desire Doue gibi isimler, Fransa'dan kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Buradan temin edilen özel otobüsle kafile, Başiskele'deki Wellborn Luxury Hotel'e ulaştı.

Güvenlik önlemleri:

Otel çevresinde alınan sıkı tedbirler kapsamında konaklama alanına başka misafir kabul edilmedi. Yetkililer, yüksek profilli kadronun korunması için hem otel giriş çıkışlarını hem de çevre güvenliğini yoğun şekilde tesis etti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otel ve çevresinde 24 saat nöbet tuttu; bu önlemler hem kafilenin güvenliğini sağlamak hem de organizasyonun akışını korumak amacıyla uygulandı.

Yemek tercihleri ve taraftar ilgisi:

Fransız heyetin oteldeki yemek seçimlerinde ise kendi mutfak tercihleri ön plana çıktı. Türk yemekleri denenmezken, makarna, et, balık ve salata ağırlıklı menüler tercih edildi. Otel önünde toplanan çok sayıda futbolsever, oyuncuları görmek için yoğun ilgi gösterdi ve zaman zaman fotoğraf çekme çabalarıyla kalabalık oluştu.

Her iki takım için hazırlıklar sürerken, A Milli Takım ile Fransa arasındaki mücadele bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve kentteki güvenlik önlemleri maç süresince de devam edecek.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ İLK MAÇINDA BU AKŞAM KARŞILAŞACAĞI FRANSA, YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA KOCAELİ'YE GELDİ. OTELE BAŞKA MÜŞTERİ ALINMAZKEN, FRANSIZ HEYET KENDİ MENÜLERİNİ TERCİH ETTİ.