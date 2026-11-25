Etkinlikte öne çıkanlar:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Öğrenci Günü'ne 30 farklı ülkeden öğrenciler katıldı. Stantlarda öğrenciler, ülkelerine ait yöresel yemekleri, geleneksel kıyafetleri ve turistik mekan tanıtımlarını sergiledi. Gün boyunca düzenlenen dans gösterileri etkinliğe renk kattı ve ziyaretçilere farklı kültürlerin ritimlerini suntu.

Standlar ve gösteriler:

Öğrenciler stantlarını hem kendi dilleriyle hem de Türkçe bilgilerle hazırladı; ziyaretçiler hem yiyecek tadımı yaptı hem de kıyafetleri ve el sanatlarını yakından inceleme fırsatı buldu. Tarihi ve turistik mekan tanıtımları, geleneksel mutfak sunumları ve dans gösterileri üniversite camiasında yoğun ilgi gördü.

Öğrencilerin sesi:

Üniversite Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Alpaslan Karabulut, etkinlikle ilgili olarak, \"Üniversitemizde 103 ülkeden yaklaşık 3 bin 750 öğrencimiz var. Öğrencilerimizin kültürlerini tanıtmak, onları kendi kültürleriyle kabul edip ortak bir dostluk dili olan Türkçe ile buluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla böyle bir Uluslararası Öğrenci Günü tertipledik. Etkinliğimizde yaklaşık 30 farklı ülkeden öğrencilerimiz stantlarını açarak ülkelerinin kültürlerini tanıtıyor. Kadim bir şehir olan Bolu, misafirperverliğini bütün dünyaya açıyor. İzzet Baysal’ın kurmuş olduğu bu üniversitede yakmış olduğu meşaleyi bütün dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.\" dedi.

Katılımcı öğrencilerden Muhammet el-Hasat (Filistin) stantlarında dini değerlerden geleneksel yemeklere ve kıyafetlere kadar her şeyi tanıttıklarını, öğrenciler ve hocalardan gelen sorularla etkileşimin yüksek olduğunu aktardı. Madina Yemyelkhan (Moğolistan) ise Moğolistan'ı, yöresel yemeklerini ve bayram geleneklerini tanıtmak için etkinlikte yer aldıklarını; ziyaretçilerin yiyecekleri tadıp fikirlerini paylaştıklarını söyledi.

Etkinlik, farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin kültürel alışverişine olanak sağlayarak kampüs içi sosyal bağları güçlendirdi. Ayrıca Bolu'nun ve BAİBÜ'nün uluslararası öğrenci çeşitliliğini görünür kılması, kentin misafirperverlik algısını pekiştirdi.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ’NDE (BAİBÜ) EĞİTİM GÖREN YABANCI ÖĞRENCİLER, "ULUSLARARASI ÖĞRENCİ GÜNÜ" ETKİNLİĞİNDE ÜLKELERİNİN YÖRESEL YEMEKLERİNİ, GELENEKSEL KIYAFETLERİNİ VE KÜLTÜRLERİNİ TANITTI. ÖĞRENCİLERİN SERGİLEDİĞİ YÖRESEL DANSLAR İSE ETKİNLİĞE RENK KATTI.