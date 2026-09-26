Durağan yeni camisi dualarla ibadete açıldı

Sinop’un Durağan ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırseverlerin katkılarıyla tamamlanan yaklaşık 400 kişilik Yeni Camii, vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlenen törenin ardından ibadete açıldı. Açılış töreni, Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerle başladı; programın sunumunu Durağan İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Fatih Mutlu gerçekleştirdi.

Açılış programı:

Programa İstanbul’dan gelen din görevlileri de katıldı. İstanbul Eminönü Yeni Camii İmam Hatibi Emrullah Akbaş, Ayasofya-i Kebir Camii Müezzini Rıdvan Akbaş, İstanbul Fenerbahçe Camii Müezzini Numan Akbaş ve İstanbul Kadıköy Osmanağa Camii İmam Hatibi Abdulkadir Ağcakaya Kur’an-ı Kerim okudu, ilahi ve kasideler seslendirdi. Katılımcıların yoğun ilgisi altında gerçekleşen etkinlikte sözler ve dualar yer aldı.

Protokol konuşmaları ve toplumsal yankı:

Durağan İlçe Müftüsü Sadık Saran, Düzce Cumayeri İlçe Müftüsü Ali Mustafa Yıldırım, Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş, Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, Durağan Kaymakamı Mustafa Mücahit Ayan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile Sinop Valisi Mustafa Özarslan’ın konuşmalarının ardından caminin açılışı dualarla yapıldı. Açılışa katılan vatandaşlar, yeni yapılan camiyi gezerek mekanın hizmete girmesini memnuniyetle karşıladı.

Yetkililer, caminin yapımında katkı sağlayan Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırseverlere teşekkür ederken, yapının ilçe için hem ibadet hem de sosyal bir mekân olarak hizmet vereceğini vurguladı.

SİNOP’UN DURAĞAN İLÇESİNDE TÜRKİYE DİYANET VAKFI VE HAYIRSEVERLERİN KATKILARIYLA TAMAMLANAN 400 KİŞİ KAPASİTELİ YENİ CAMİİ, VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIM GÖSTERDİĞİ PROGRAMIN ARDINDAN İBADETE AÇILDI.