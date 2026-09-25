Durağı işgal eden araç şoförlerin tepkisini çekti

Bilecik'te Tevfikbey Caddesi'nde durağa park eden araç sürücülerle karşılaştı

Bilecik’in en işlek caddesi olan Tevfikbey Caddesi üzerinde, minibüs sürücülerine ayrılan alana park eden bir araç yolcuları ve sürücüleri zor durumda bıraktı. Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda sarı çizgiyle belirlenmiş durak bölümüne park eden sürücü, minibüslere yanaşma imkânı vermeyince kavşakta düzen bozuldu.

Durak işgali trafikte aksamaya neden oldu:

35 DBA 587 plakalı aracın durağı işgal etmesi üzerine minibüs şoförleri, yolcu indirip bindirmeyi kavşakta yapmak zorunda kaldı. Bu durum kavşakta geçici yoğunluğa ve trafik akışında aksamalara yol açtı; yolcuların güvenli iniş-binişine dikkat edildiği bildirildi.

Sürücülerin tepkisi ve ihbar süreci:

Olayı gören minibüs sürücüleri, yaşanan aksaklığı gidermek için durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çarşıdaki işlerini tamamladıktan sonra kavşağa gelen kadın sürücü, aracı park ettiği yerden çekti ve durak tekrar kullanılabilir hale geldi.

Yetkililer ve sürücüler, durakların açık tutulmasının hem trafik akışı hem de yolcu güvenliği açısından önemine dikkat çekiyor; benzer ihlallerin önlenmesi için sürücülerin duyarlı olması gerektiği vurgulanıyor.

BİLECİK'TE MİNİBÜS SÜRÜCÜLERİNE AYRILAN YERE PARK EDEN DUYARSIZ SÜRÜCÜYE ŞOFÖRLER TEPKİ GÖSTERDİ.