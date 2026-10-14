Durdaki panik bacağını kırdı: Orhangazi'de köpekten kaçan çocuk yaralandı

Olayın gelişimi:

Saat 15.00 sıralarında Arapzade Mahallesi TOKİ yolu üzerindeki hastane minibüs durağında bekleyen iki kadın ile 11 yaşındaki Muhammed Emin Sayar, bir vatandaşa ait olduğu belirlenen köpeğin üzerlerine doğru koşmasıyla paniğe kapıldı. Beklenmedik saldırı karşısında grup kaçmaya çalışırken çocuk can havliyle yüksekten atladı ve düşme sonucu bacağını kırdı.

yaralanma ve müdahale:

Düşmenin ardından olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve yaralı çocuk daha sonra sağlık ekiplerince alınarak Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü. Olayda kadınların da saldırı anında büyük panik yaşadığı, tedavi gerektirecek başka bir durum bildirilmediği aktarıldı.

görüntüler ve soruşturma:

Saldırının ve kaçış anının güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi. Köpeğin sahibine dair bilgi edinilirken, olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Görüntüler polis ve ilgili birimlerce değerlendiriliyor.

KAÇARKEN YÜKSEKTEN ATLAYAN ÇOCUK DÜŞEREK BACAĞINI KIRARKEN, YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI.