Dursun Özbek'ten EFC yönetim kurulu üyeliği: Türk futbolu ve Galatasaray için stratejik kazanım

EFC yönetim kuruluna seçilme süreci:

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan genel kurulda Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçildi. Özbek, davetin Monaco'da Şampiyonlar Ligi kura çekimi sırasında EFC Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile yapılan görüşme sonucunda geldiğini, genel kurula 29'unda çağrıldığını ve seçimde oy kullanan 138 üyenin tamamının desteğini alarak kurul üyeliğine kabul edildiğini açıkladı.

Seçim sürecine ilişkin konuşmasında Özbek, bu davetin hem kulüp hem de ülke düzeyinde önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. EFC'nin karar mekanizmalarında yer almanın Galatasaray'ın uluslararası platformdaki temsil gücünü artıracağını belirtti.

EFC'nin yapısı ve rolü:

Özbek, EFC'yi Avrupa'da profesyonel futbol oynayan yaklaşık 800'ü aşkın kulübün üye olduğu bir yapı olarak tanımladı. Kurumun Avrupa'nın büyük kulüplerinin iştirak ettiği bir platform olduğunu ve kuruluşun UEFA ile FIFA arasında organik bağlara sahip olduğuna dikkat çekti. Buna göre EFC, özellikle UEFA ile koordineli şekilde Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonların düzenlenmesinde, gelir paylaşımının organize edilmesinde ve kulüplerin ortak çıkarlarını savunmada etkin rol oynuyor.

Ayrıca Özbek, FIFA ile ilişkilerin dünya kupası organizasyonları ve milli takım oyuncularının kulüplerine yansıyacak hususlarda da işbirliği sağladığını söyledi. Özellikle milli takıma oyuncu veren kulüplerin oyuncularla ilgili sigorta düzenlemeleri ve tazminat mekanizmaları konusunda EFC çatısı altında verimli anlaşmalar yapıldığını belirtti. EFC'nin 2008'de başlangıçta yaklaşık yüz üyeyle kurulduğunu, zaman içinde büyüyerek günümüzde 55 ülkeyi kapsayan geniş bir yapıya ulaştığını ifade etti.

Galatasaray için beklentiler ve hedefler:

Başkan Özbek, Galatasaray'ın buradaki varlığının marka değerine olumlu katkı sağlayacağını ve kulübün Avrupa futboluna yön veren platformların içinde yer almasının önemini vurguladı. Genel kurul sırasında pek çok kulüp temsilcisi ve UEFA Başkanı Aleksander Čeferin ile görüşme fırsatı bulduğunu, Čeferin'in Galatasaray'ın futbola yaptığı yatırımı takdir eden ifadeler kullandığını aktardı.

Özbek, Avrupa'daki temsilin kulübün itibarını güçlendirdiğini ve Galatasaray'a uluslararası alanda yeni işbirlikleri, görüşme imkânları sağlayacağını söyledi. Yönetim kuruluna davet edilmesinin kabul edilmesinin kendisini gururlandırdığını belirterek, kulübün görüşlerinin bu platformda değerli karşılandığını ifade etti.

Şampiyonlar Ligi gelirlerinin dağılımı konusuna da değinen Özbek, EFC'nin bu tür mali düzenlemeler üzerinde etkili olduğunu ve Galatasaray olarak bu süreçlere müdahil olmayı, görüş bildirmeyi önemsediklerini söyledi. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan ekipler arasında Galatasaray'ın sıralamada 15. olduğunu hatırlatan Özbek, kulübün daha da büyütülmesi gerektiğini belirtti.

Son olarak Özbek, EFC'deki faaliyetlere aktif şekilde katılacağını, burada elde edilecek bilgi ve temasların Galatasaray'a fayda sağlayacağını ve kulübü daha yukarılara taşımak için çalışacağını dile getirdi. Seçimin oy birliğiyle sonuçlanmasının ayrı bir memnuniyet kaynağı olduğunu ekledi.

Bu üyelik, Galatasaray'ın uluslararası platformlardaki sesini güçlendirmeyi ve kulübün hem sportif hem de finansal perspektiflerini geliştirmeyi hedefleyen adımların parçası olarak görülüyor.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen toplantıda oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) yönetim kurulu üyeliğine seçilen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Hem Türk futbolu için hem de Galatasaray için çok önemli bir durum" dedi.