Yargı süreci tekrar başladı

Kocaeli'de oğluna saldırdığı iddia edilen sokak köpeğini tüfekle öldüren Orçun Maviş (46) hakkında ilk derece mahkemesinin verdiği beraat kararı, istinaf incelemesi sonucu bozuldu ve dosya yeniden görüştürülmek üzere Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Olay, 2022 yılında İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana geldi. Maviş hakkında 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan dava açıldı; iddianamede sanık için 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İlk derece mahkemesi, 20 Şubat 2024 tarihli kararında sanığın eylemini zorunluluk hali kapsamında değerlendirerek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

İstinaf kararı ve gerekçesi:

Dosyayı inceleyen Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 5’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin değerlendirmesinde eksiklikler bulunduğuna hükmederek beraat kararını bozdu. Bölge adliye mahkemesi, yeniden yapılacak yargılamada sanığın eyleminin 'zorunluluk hali' kapsamında olup olmadığının yeniden incelenmesini istedi ve dosyayı Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

Olayın ayrıntıları ve tanık beyanları:

Olayla ilgili davanın ikinci celsesi sırasında tanıklar, taraf avukatları, hayvan hakları savunucuları ve sanık salonda hazır bulundu. Tanık Buse Y. mahkemede, 'Sanık dayım olur. Renkli bir köpek, bana ve kızıma saldırdı. Evimizin etrafında çok fazla köpek var. Gözümün önünde birçok insana saldırdılar. Annemi de ısırdılar. Sanığın vurduğu köpek, benim bahsettiğim köpek olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü o köpek hep sessizce yaklaşıyordu, tahminimce aynı köpekti. Ben olay anında yanımda değildim. Oturduğumuz bölgede başıboş köpek sorunu vardı' şeklinde ifade verdi.

Sanığın komşusu Ayşegül A. ise mahkemede, 'Köpekler tarafından birçok kez saldırdığı olmuştur, beni yerde sürüklediler. Sanığın vurduğunu anı görmedim. Onun vurduğu köpek bana saldıran köpeklerdendi. Bunu bize de saldırdığı için söylüyorum. Buna ilişkin poliste ve belediyeye şikayetlerim de vardı. Köpeğin vurulmuş halini görmedim. Köpeklerden korkuyorum. Biz köpeklerden korkuyoruz diye köpek düşmanı değiliz' ifadelerini kullandı.

Katılan Irmak Kevser Eğilmez ise suçlamada sanığa karşı çıktı: 'Olayın tek tanığı benim. Diğer tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Köpeğin saldırması söz konusu değildir. Köpek iri de değildi. Sanık daha önce de köpekleri vurdu, beni de vurabilirdi' dedi.

Sanık Orçun Maviş ceza yargılamasında suçlamaları reddederek, 'Aleyhe hususları kabul etmiyorum. Köpekler o bölgeyi sahiplendi ve o alana giren kişilere saldırıyorlardı. O köpek öldükten sonra ısırma olayı olmadı. Beraatimi talep ederim, aksi halde lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederim' beyanında bulundu. Cumhuriyet savcısı ise sanığın köpeğin saldırısını bertaraf etmek amacıyla ateş ettiğini belirterek eylemin 'zorunluluk hali' kapsamında değerlendirilmesini talep etti.

duruşmada arbede ve tepki

Devam eden duruşmada Kocaeli Doğa ve Hayvan Hakları Savunucuları Derneği avukatı Kübra O., sanığın cezalandırılmasını isteyerek salonda Maviş'e yönelik sert sözler kullandı; avukatın sanığa 'iblis' demesi üzerine sanık avukatları itiraz ederek ifadenin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Yaşanan gerilim sonrası katılan avukatlar mütalaaya karşı ek süre talep etti. Mahkeme tutanağa geçirilen ifade kayıtlarının ardından salonda kargaşa çıktı; avukat Kübra O. sanığın kendisine ters baktığını iddia ederek müdahalede bulundu ve bir erkek seyirci sanığa yumruk attı. Polislerin araya girmesiyle duruşma salonu boşaltıldı, duruşma ertelendi ve sanık, kendisine saldıranlar hakkında şikayette bulundu.

Mahkeme sürecinin devam etmesiyle birlikte, istinafın bozma gerekçesinin esas alınacağı yeni duruşmada 'zorunluluk hali' savunmasının nasıl değerlendirileceği, tanık beyanları ve olayın çevresel koşullarının yargılamanın merkezinde yer alacak.

ORÇUN MAVİŞ