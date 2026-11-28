Düşük doz immünoterapiyle tedavide maliyet ve yan etki azaltımı hedefleniyor

Kişiselleştirilmiş Onkoloji Derneği öncülüğünde düzenlenen "Düşük Doz İmmünoterapi Sempozyumu"na Hindistan’dan gelen araştırmacıların katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, immünoterapilerin geleneksel yüksek doz uygulamalarına kıyasla daha düşük dozlarda da etkili olabileceğine dair yayınlanmış çalışmaların sonuçları paylaşıldı ve bu yaklaşımın maliyet ile yan etki açısından potansiyel avantajları tartışıldı.

Sempozyumun amacı ve kapsamı:

Toplantının temel hedefi, immünoterapi ilaçlarının daha düşük dozajlarda kullanımı halinde ülke çapında uygulanabilirliğinin ve ekonomik sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesine zemin hazırlamaktı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun organizasyonun gerekçesini şöyle özetledi: "Derneğimiz olarak ilgili kamu kurumlarında bir araya getirerek acaba bu ilaçların daha düşük dozajlarda kullanımıyla ilgili bir çalışma, bir dizayn yapılabilir mi diye bu toplantıyı organize ettik. Hindistan’daki üç bilim insanını da buraya davet ettik. Çünkü onlar bu konuda düşük dozun kullanıldığı immünoterapide, kullanıldığı kanser hastalarında çalışma yapmış durumdalar ve bunun etkili olduğunu gösterdiler. Yüksek dozlara kıyasla, düşük dozlarda da aynı etkiyi göstereceğine dair veriler var. Biz de Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kanser savaş dairesi ve onkoloji hekimlerini bir araya getirerek böyle bir çalışma yapar mıyız, ülkemizde de böyle bir yol açılır mı diye bu toplantıyı organize ettik."

Bilimsel bulgular ve maliyet tartışması:

Hindistan’dan gelen araştırmacıların sunduğu çalışmalar, bazı kanser türlerinde immünoterapinin düşük dozlarında dahi klinik etkinlik gösterildiğini ortaya koyuyor. Prof. Dr. Aytuğ Üner bu veriler ışığında, immünoterapilerin yüksek maliyetinin ve yurt dışına bağımlılığın sağlık sisteminde sorun yarattığını vurguladı: "İlaçların pahalı olması ve yurt dışı ithali gerektiği için bir takım memleketimizde, kamumuzda ve devletimizde mali sorunlarla karşılaşmakta. Biz bu toplantıyı yaparak bu sorunu aşmaya çalışıyoruz."

Üner ayrıca şu değerlendirmeyi paylaştı: "Bu ilaçların biliyoruz ki daha düşük dozlarda hala etkililer. Biz bugün Hindistan’dan bu çalışmaları dünyada yayınlayan çok değerli üç araştırmacıyı davet ederek bu konuda bir ilerleme başlattık. Böylece kamunun dikkatini, bilim adamlarımızın dikkatini, ülkemizin dikkatini çekmek istiyoruz. Acaba yan etkileri düşüren, maliyetleri düşüren ve bu ilaçların ödenmediği, bu ilaçlara kendi paralarıyla ulaşmak zorunda kalacak vatandaşlarımızın tedavilerini daha iyi yapabilmek için bir opsiyon, bir açılım sağlayabilir miyiz? Bu toplantı sonunda bu konuda ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum."

Erken teşhis vurgusu ve uygulama önerileri:

Uzmanlar sempozyumda erken teşhisin önemine de dikkat çekti. Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Erken teşhis olduğu zaman kemoterapi gibi tedavilere gerek kalmadan hastalar iyileşebiliyorlar" diyerek Sağlık Bakanlığı’nın kanser tarama programları, mamografi ve kolonoskopi hatırlatmalarına uyulmasının önemini vurguladı. Coşkun, hastaların korku nedeniyle taramalardan kaçınmamaları gerektiğini belirtti ve yeni tedavilerle geçmiş yıllara kıyasla daha iyi sonuçlar alındığını ifade etti.

Toplantı sonuçları, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgili kanser daireleri ve onkoloji hekimleriyle olası bir çalışma planı ve protokol tasarımına doğru bir adım atılmasını hedefliyor. Uzmanlar, düşük doz stratejisinin hem hasta güvenliği hem de sağlık ekonomisi açısından yeni bir seçenek sunma potansiyeli taşıdığı görüşünde.

Sempozyumun ardından, sunulan verilerin değerlendirilmesi ve pilot çalışma tasarımlarının oluşturulması için ilgili kurumlarla temasların yoğunlaştırılacağı bildirildi. Bilim insanları, bu tür çok taraflı iş birliklerinin klinik uygulamaya dönük politikalar geliştirmede belirleyici olacağını belirtti.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ONKOLOJİ DERNEĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE ‘DÜŞÜK DOZ İMMÜNOTERAPİ SEMPOZYUMU’ HİNDİSTAN’DAN GELEN BİLİM İNSANLARININ DA KATILIMIYLA DÜZENLENDİ.