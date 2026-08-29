Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Dutliman'da zıpkın avı sırasında yaralanan balıkçı ekiplerce kurtarıldı

Dutliman'da zıpkınla denize giren Tuncay Alkan, yaklaşık 4 saat sonra Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Dutliman'da zıpkın avı sırasında yaralanan balıkçı ekiplerce kurtarıldı

Olayın özeti:

Bandırma’nın Dutliman Mahallesi Salih Yenice mevkiinde zıpkınla balık avlamak için denize giren Tuncay Alkan, geçirdiği kaza sonrası yaralandı ve yaklaşık 4 saat boyunca kendisinden haber alınamadı.

İhbar ve ekip sevkiyatının gelişimi:

Durumu fark eden yakınları, saatler sonra Alkan’a ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulundu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi ve arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Arama-kurtarma çalışmaları ve kurtarma anı:

Sahil Güvenlik ekipleri, Alkan’ın dalış yaptığı bölgeyi merkez alarak denizde ve kıyıda arama yaptı. Bölgedeki dalgalar ve kayalık zemin nedeniyle ekipler zaman zaman erişim güçlüğü yaşadı; buna rağmen koordineli çalışmalar sonucunda Alkan yaralı halde bulundu.

AFAD ekipleri, bulunduğu yerin zorlu koşullarına göre müdahale ederek Alkan’ı güvenli bölgeye çıkardı. Ardından yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye sevk edildi.

Hastane müdahalesi ve durum:

Ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Alkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, bölgedeki dalga ve kayalıkların özellikle zıpkınla av yapanlar için risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Olay, yerel ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde daha kötü sonuçlar doğurmadan sonlandırıldı; soruşturma ve olayın detaylarına ilişkin çalışmaların devam ettiği bildirildi.

DUTLİMAN’DA ZIPKINLA BALIK AVLARKEN YARALANDI, EKİPLER KURTARDI

DUTLİMAN’DA ZIPKINLA BALIK AVLARKEN YARALANDI, EKİPLER KURTARDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbul boğazı'nda geçici trafik kesintisi: 289 metrelik 'Deyi Endurance' geçiş...
images

Gelenekten gelen tarif: 27 yıllık sabuncudan doğal sabun rehberi
images

Bandırma'da 17 Eylül Stadyumu'ndaki salonlar yenilendi ve halka açıldı
images

Bağımsızlık ve ortak irade: Nilüfer'de 'bağımsızlık yolunda bir ulusun onurlu mü...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cezayir'de orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor: can kaybı 73'e çıktı

Söğüt'te geçmişi geleceğe taşıyan dijital tarih müzesi açıldı

Bolvadin'de arkadan çarpmayla sürüklenen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Gülnar'da köklü hikâyelerle uluslararası bilim ve kültür buluşması

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı