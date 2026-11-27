Kurtarma çalışması:

Hatay'ın İskenderun ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde anıt alanındaki bir kafenin duvar boşluğuna sıkışan kedi, çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine gündeme geldi. Durumu gören kişiler, olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı.

İhbar ve müdahale:

İhbarı alan ekipler kısa sürede bölgeye intikal etti. Güvenlik ve hayvanın zarar görmemesi için önlemler alındıktan sonra ekipler, kediyi bulunduğu dar aralıktan çıkarmak amacıyla duvarı kırdı ve hayvanı sıkıştığı yerden kurtardı.

Olayın ardından:

Kurtarılan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle duvardan alındı. Olay, kafe çevresindeki vatandaşlar tarafından izlendi ve ekiplerin çalışması kısa sürede sonuçlandı.

HATAY'DA KAFENİN DUVARINDA SIKIŞARAK MAHSUR KALAN KEDİ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI.