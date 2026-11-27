Bulgu anı:

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Osmancık Mahallesindeki yayla evlerine giden Selim ve Zübeyde Menendiz çifti, çevreyi kontrol ederken duvarın kenarında hareket eden bir canlı fark etti. Yakından bakıldığında siyah zemin üzerindeki sarı-turuncu benekleriyle dikkat çeken canlıyı semender olarak tanımladılar ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiler.

Güvenli aktarım:

Çift, semenderi incitmeden bulunduğu yerden alarak çevrede daha güvenli olduğu değerlendirilen bir alana bıraktı. Bu yaklaşım, canlıya zarar vermeden müdahale etmenin ve doğal yaşamı gözetmenin örneği olarak kayda geçti.

Doğal yaşamı koruma çağrısı:

Nemli ve serin bölgelerde yaşayan semenderin yayla evlerinin çevresinde görülmesi, bölgedeki doğal yaşamın devam ettiğinin görsel bir kanıtı oldu. Vatandaşların doğada karşılaştıkları yaban hayvanlarına zarar vermemeleri ve mümkün olduğunca doğal yaşam alanlarına bırakmaları gerektiği belirtildi; çiftin tutumu ise bu konuda örnek teşkil etti.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNE BAĞLI OSMANCIK MAHALLESİ’NDEKİ YAYLA EVLERİNE GİDEN SELİM VE ZÜBEYDE MENENDİZ, DUVAR DİBİNDE KARŞILAŞTIKLARI SEMENDERİ ZARAR GÖRMEDEN GÜVENLİ BİR ALANA TAŞIDI.