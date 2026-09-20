Duvara asılan fotoğraflarla köy geçmişini canlı tutuyor

Köy meydanında anı duvarı:

Antalya'nın Aksu ilçesi Yeşilkaraman Mahallesi'nde yaklaşık 8 yıldır sürdürülen bir uygulama, vefat eden mahalle sakinlerinin fotoğraflarını köy meydanındaki duvara asıyor. Duvarın bir bölümünde "Ruhuna El Fatiha" yazısı bulunuyor; fotoğrafları görenler burada durup "Allah rahmet eylesin" diyerek dua ediyor. Fotoğrafların altında bazen isimler, bazen lakaplar yer alıyor.

Gelenek nasıl başladı ve sürdürüyor:

Yeşilkaraman Mahalle Muhtarı Kerim Dikmen, fikrin nesilleri unutturmamak amacıyla ortaya çıktığını söylüyor. Dikmen, "Köyümüze gelenek haline geldi. Köyde bir vatandaşımız bunun üzerine düştü. Güzel bir şey. Köylüler tarafından da takdir görüyor. Gören vatandaşlarımız geçmişlerini bir nebze olsun hatırlıyor ve unutmamaya çalışıyoruz. Burada fotoğrafı olanlar arasında dedem, dayım ve görmediğim akrabalarım var. Neslimizi unutmuyoruz. Yeşilkaraman’da bir farkındalık olması amacıyla yapıldı. Vefat eden olduğu zaman resimlerini asabiliyoruz. Çok güzel ve anlatılmaz bir şey" diye konuştu.

Dikmen, fotoğrafları geçmişten bugüne ulaşabildikleri ölçüde topladıklarını ve "Bulabildiğimiz kadarıyla fotoğraf koyduk. Geçmişte teknoloji olmadığı için bulamadık ama bulabildiğimiz ilk kişiden itibaren başladık. Vefat eden bir kişinin olduğunu gördüğümüzde 'Allah rahmet eylesin' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Manevi hatırlatma ve toplumsal ritüeller:

Muhtar Dikmen, mezarlık ziyaretlerinin yanında meydanda fotoğrafları somut olarak görmenin farklı bir etkisi olduğunu belirtiyor ve "Mezarlığa gidiyoruz, tabii geçmişlerimizi unutmuyoruz ama bu şekilde görmek, somut olarak görmek daha başka oluyor. Unutulmuyor. 8-9 yıldır bu şekilde devam ettiriyoruz" dedi.

Ayrıca mahallede her yıl düzenlenen mevlit geleneği de sürüyor. Dikmen, "Bu meydanda her yıl mevlit okutuyoruz. Peygamber Efendimizin doğum haftasında vefat eden tüm vatandaşlarımız için de mevlit okutuyor ve onları yad ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Kaya ise fotoğraflar arasında kendi yakınlarının da olduğunu belirterek, "Benim de yakınlarım var bu resimler arasında. Yengem, amcam, kayınpederim var. Buraya baktığımda yakınlarımın, yaşlıların resmini görünce gururlanıyorum. Unutmuş olduklarımızı bile hatırlıyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz" dedi.

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİ YEŞİLKARAMAN MAHALLESİ'NDE YAKLAŞIK 8 YILDIR SÜRDÜRÜLEN GELENEKLE, HAYATINI KAYBEDEN MAHALLE SAKİNLERİNİN FOTOĞRAFLARI KÖY MEYDANINDAKİ DUVARA ASILIYOR. FOTOĞRAFLARI GÖREN VATANDAŞLAR , YILLAR ÖNCE HAYATINI KAYBEDEN YAKINLARINI HATIRLAYIP ALLAH RAHMET EYLESİN DİYOR.