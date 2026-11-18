Duvara çarpmanın ardından alev topuna dönen otomobil kameralara yansıdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil bir duvara çarparak kısa sürede alev aldı. Olay, Turgut Mahallesi Yeşil Vadi Sokak üzerinde gerçekleşti ve kazaya ilişkin görüntüler çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza ve yangın anı:

Henüz nedeninin belirlenemediği çarpmanın ardından araçtan yükselen alevler, çevredekiler tarafından fark edilip ekipler bilgilendirildi. Yangın sırasında araçta küçük çaplı bir patlama meydana geldi ve araçtan çevreye kıvılcımlar saçıldığı görüldü; bu anlar kameralara kaydedildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gelişigüzel anlarda hızlı müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralının daha sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer kazanın nedenini ve olası teknik aksaklık veya sürücü hatasının rolünü tespit etmek için inceleme başlattı.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE OTOMOBİL KAZA YAPTIKTAN SONRA ALEVLERE TESLİM OLDU. KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI.