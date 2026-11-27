İskenderun'da kedi duvar arasından kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Piri Reis Mahallesi'nde iki duvar arasında mahsur kalan bir kedi, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, kediyi bulunduğu dar alandan çıkararak hayvanın güvenliğini sağladı.

Müdahale ve kurtarma çalışması:

İhbarı alan HBB itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. Ekipler, kediyi bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarmak için kısa süren bir müdahale gerçekleştirdi. Müdahale sırasında hem hayvanın hem de çevrenin zarar görmemesine özen gösterildi.

Kedi sahibine teslim edildi:

Kurtarılan kedi, ekiplerin çalışmasının ardından sahibine teslim edildi. Olay, vatandaşların duyarlılığı ve hızlı müdahale sayesinde kısa sürede çözülmüş oldu.

İKİ DUVAR ARASINDA MAHSUR KALAN KEDİNİN KURTARILMA ANI.