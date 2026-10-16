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Duvarlarında çalıntı otomobil fotoğraflarıyla yakalandılar: change oto şebekesi adliyede

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen 'change oto' operasyonunda, 61 vakada yaklaşık 120 milyon liralık dolandırıcılıkla suçlanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Duvarlarında çalıntı otomobil fotoğraflarıyla yakalandılar: change oto şebekesi adliyede

Duvarlarında çalıntı otomobil fotoğraflarıyla yakalandılar: change oto şebekesi adliyede

İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen operasyonda, ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını hacizli veya yakalamalı araçlarla eşleştirerek "change" işlemi yapan bir şebeke çökertildi. Emniyetteki çalışmanın ardından gözaltına alınan şüphelilerin dosyası tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Operasyon detayları:

Yapılan incelemede şebekenin toplam 61 ayrı olayda faaliyet gösterdiği ve yaklaşık 120 milyon lira tutarında dolandırıcılık gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis ekipleri, ağır hasarlı araçları sisteme kayıtlı farklı araçların kimlik bilgileriyle eşleştirip piyasaya sürdüklerini belirledi. Operasyon İstanbul merkezli olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen deliller ve adli süreç:

Adres aramalarında ele geçirilen deliller arasında pompalı tüfek ve 50 fişek bulunurken, bazı şüphelilerin çaldıkları araçların fotoğraflarını evlerinin duvarlarına astığı görüldü. Gözaltına alınan 22 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla adliyeye sevk edildi.

Change oto operasyonunda 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

Change oto operasyonunda 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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