Duygularını sözcüklere dökmeyen beden sinyal veriyor

Bazen üzüntü, kaygı veya öfke açıkça ifade edilmez; bunun yerine baş ağrısı, mide sorunları ve kas gerginliği gibi bedensel yakınmalar ortaya çıkar. Medicana Çamlıca Hastanesi Klinik Psikoloğu Cansu Kaya bu biçimde kendini gösteren durumu somatizasyon olarak tanımlıyor ve stres, kaygı ile ilişkisel sorunların fiziksel belirtileri tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

Aleksitimi ve bedensel belirtiler:

Duygularını tanımakta ve sözcüklerle ifade etmekte güçlük çeken kişilerde psikolojide buna aleksitimi denir. Aleksitimi duygunun yokluğu değildir; kişi ne hissettiğini ayırt etmekte zorlanır ve sıklıkla durumu 'kendimi kötü hissediyorum' gibi genel ifadelerle anlatır. Bu duyguları tanımlayamama, bir yandan somatizasyon eğilimini güçlendirebilir; yani yaşanan duygular bedende yakınma olarak ortaya çıkabilir. Aleksitimi ile somatizasyon aynı şey değildir, ancak birbirini etkileyebilir.

Ekran kullanımı, çocuklar ve yetişkinlerde yansımalar:

Günlük yaşamda sürekli akıllı telefon ve dijital uyaranlara maruz kalmak, kişinin kendi iç dünyasıyla temasını azaltabiliyor. Psk. Cansu Kaya, bazı araştırmaların akıllı telefon kullanımı ile aleksitimi arasında ilişki gösterdiğini belirttiğini; teknolojinin tek başına neden olmadığını ancak sürekli dikkat dağıtmanın duygularla yüzleşmeyi zorlaştırdığını vurguluyor. Bu durum, insanların sıkıldıklarında veya üzgün olduklarında hemen telefona yönelerek duygularını ertelemelerine yol açabilir.

Çocuklarda duygusal sıkıntılar sıklıkla karın ağrısı, baş ağrısı, uyku sorunları veya okula gitmek istememe gibi bedensel ve davranışsal belirtilerle kendini gösterebilir. Bir çocuğun sürekli karın ağrısı şikâyeti varsa bunun yalnızca tembellik veya mazeret olarak değerlendirilmesi yetersizdir; çocuğun okulda kendini güvende hissedip hissetmediği, arkadaş ilişkileri ve ayrılık kaygısı gibi olasılıklar araştırılmalıdır. Çocuğa 'Abartıyorsun' veya 'Bir şeyin yok' demek yerine, ne hissettiğini anlatabileceği güvenli bir ortam sunmak önemlidir.

Yetişkinler ise duygularını bastırmayı güçlü olmakla karıştırabilir; iş ve aile sorumlulukları, çevresel beklentiler nedeniyle hislerini geri plana itme eğilimi sık görülür. Ancak hislerin görmezden gelinmesi onların ortadan kalktığı anlamına gelmez ve kişinin kendi ihtiyaçlarını fark etmesini zorlaştırabilir.

Psk. Cansu Kaya, duyguları tanıma ve ifade etme becerisinin geliştirilebileceğini belirtiyor. Gün içinde olanların hangi duyguları tetiklediğini gözlemlemek, duyguların nedenlerini sorgulamak ve ihtiyaçları uygun biçimde ifade etmek duygusal farkındalığı artırır. Kişinin kendisine yöneltebileceği sorular arasında Şu anda ne hissediyorum?, Bu duygu hangi durumla ilişkili? ve Şu anda neye ihtiyacım var? yer alır. Duyguları ifade etmek yalnızca konuşmakla sınırlı değildir; yazmak, hareket etmek veya güven duyulan biriyle paylaşmak da yardımcı olabilir.

Tekrarlayan bedensel yakınmalar günlük yaşamı etkileyecek düzeydeyse önce tıbbi değerlendirme yapılmalı, gerekirse psikolojik destek sürece dahil edilmelidir. Uzmanlar, bedensel belirtileri değerlendirirken kişinin duygusal dünyasını göz ardı etmemenin önemine işaret ediyor.

KLİNİK PSİKOLOG CANSU KAYA