Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde öz değerlendirme çalışması:

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, hasta ve çalışan güvenliğini güçlendirmek ve sağlık hizmetlerinde kalite standartlarını yükseltmek amacıyla merkez ve ek hizmet binalarında kapsamlı bir öz değerlendirme gerçekleştirdi. Çalışma, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çerçevede yapıldı.

Uygulama ve inceleme süreçleri:

Öz değerlendirme takvimi, hastanenin Kalite Yönetim Birimi tarafından hazırlandı ve Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik doğrultusunda uygulandı. Merkez ve ek hizmet binalarında yapılan alan incelemelerinde, hizmet sunum süreçleri Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde ele alındı. İncelemeler sırasında birim sorumlularıyla görüşülerek mevcut uygulamalar değerlendirildi.

Yönetimin vurguları ve kalite hedefleri:

Hastane yönetimi yapılan değerlendirmenin, sürekli iyileştirme ve güvenli sağlık hizmeti hedefleri doğrultusunda kurum genelinde bir kalite kültürü oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirtti. Yönetim ayrıca değerlendirme sonuçlarının uygulamaya dönük adımların planlanmasında yol gösterici olacağını ve hasta ile çalışan güvenliğinin artırılmasının öncelik olduğunu vurguladı.

DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ, HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE STANDARTLARINI YÜKSELTMEK AMACIYLA MERKEZ VE EK HİZMET BİNALARINDA ÖZ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.