Düzce bilim şenliği çocukların ufkunu genişletti

Düzce Bilim Şenliği kapılarını açtı

Düzce Belediyesi Bilim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bilim Şenliği, Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatandaşların ilgisine açıldı. Etkinlik; atölyeler, deney düzenekleri ve sergilerden oluşan zengin bir programla ziyaretçilerini karşıladı. Protokol açılışı şenliğin ikinci gününde yapıldı ve program yoğun katılımla başladı.

Protokol açılışı ve konuşmalar:

Protokol açılışına Vali Mehmet Makas, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, siyasi parti ve STK temsilcileri, kamu kurum yöneticileri ile öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Açılışta konuşan Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Burçin Sarıcan, Bilim Merkezi'nin kuruluş sürecine dair kısa bilgiler vererek, merkez için gösterilen özveriden dolayı Başkan Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür etti ve Düzce'nin sanat, kültür ve eğitime verdiği önemi vurguladı.

Başkan Dr. Faruk Özlü, Bilim Merkezi alanının daha önce pazaryeri olarak kullanıldığını hatırlatarak mekânın değerlendirilmesi sürecini anlattı. Özlü, alana belediye tarafından ciddi harcama yapıldığını ve TÜBİTAK'tan önemli katkı alındığını belirtti.

Merkezin dönüşümü ve finansmanı:

Başkan Özlü, 2017'de Bakanlık döneminde Düzce için bir bilim merkezi açılması hedefinin ortaya konduğunu, o dönemde valiliğe gönderilen kaynağın 2020'de belediyeye aktarıldığını ifade etti. Belediyeden merkeze aktarılan bütçenin yaklaşık 20 milyon civarında olduğunu ve TÜBİTAK'ın ilave desteğinin 16 milyon lira olduğunun altını çizdi. Bu yatırımın gençlere bilimi sevdirmek amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Özlü ayrıca ülke genelinde yürütülen TEKNOFEST gibi faaliyetlere değinerek, gençlerin bilime ilgi duymasının önemini vurguladı ve Atatürk'ün 'ilim tetkikle olur tercüme ile değil' sözünü örnek gösterdi.

Gençlere yönelik mesajlar ve beklentiler:

Vali Mehmet Makas konuşmasında, 'işin özü çalışmak' anlayışına atıfta bulunarak geleceğe yatırımın insan yetiştirmek olduğunu vurguladı. Makas, bilim şenliklerinde görerek ve dokunarak öğrenmenin çocukların bakış açısını değiştireceğini, bu tür etkinliklerin ileride Aziz Sancar gibi isimlerin yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti ve Başkan Özlü ile ekibine teşekkür etti.

Milletvekili Ercan Öztürk da en güzel yatırımın insan olduğunu söyleyerek, kentin insanına yapılan yatırımların kalıcı değer ürettiğini; bilim merkezinden yetişecek her bir çocuğun Düzce için büyük kazanım olacağını ifade etti.

Protokol konuşmalarının ardından bilimsel deney gösterimleri yapıldı. Bilim Merkezi bahçesinde kurulan atölye ve sergi alanları, katılımcılar tarafından gezildi; öğrenciler deneyleri yakından izleyip uygulamalarla etkileşime geçti. Etkinlik, çocukların bilime olan merakını ve yaratıcılığını desteklemeyi amaçlayan somut bir adım olarak değerlendirildi.

Düzce Bilim Şenliği, öğrencilerin bilimsel tefekkür yeteneklerini geliştirmeye ve bilimsel bir kafa yapısı kazanmalarına katkı sağlama temennisiyle tamamlandı.

Bilim şenliği ile çocuklar kendilerine yeni ufuklar çiziyor