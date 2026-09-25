Dolar 48,9599 +0,02%
Euro 55,8607 +0,34%
Bist 12.934,12 +0,36%
Altın Gram 6.827,80 +0,92%
EUR/USD 1,1404 +0,21%
Brent Petrol 98,52 -1,70%
--°

Düzce bilim şenliği üç gün boyunca deney ve atölyelere ev sahipliği yapıyor

TÜBİTAK 4007 kapsamında düzenlenen Düzce Bilim Şenliği, ücretsiz atölye, sergi ve bilim gösterileriyle üç gün boyunca çocuklar ve gençleri ağırlıyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Düzce bilim şenliği üç gün boyunca deney ve atölyelere ev sahipliği yapıyor

Düzce bilim şenliği kapılarını ziyaretçilere açtı

Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Düzce Bilim Şenliği, Düzce Belediyesi ve yerel bilim merkezinin koordinasyonuyla kapılarını açtı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Düzce Belediyesi Bilim Merkezi binası, sergi salonu ve dışarıda kurulan atölye alanları ilk günde yoğun ilgi gördü. Etkinlikte yüzlerce deney düzeneği, atölye çalışmaları ve bilim sergileri yer alıyor; özellikle çocuklar ve gençler için hazırlanan uygulamalı gösteriler renkli görüntüler oluşturdu.

Atölyeler ve gösteriler:

Üç gün sürecek organizasyonda katılımcılar, kurulan atölyelerde deney yapma, canlı bilim şovlarını izleme ve sergideki çalışmaları yakından inceleme fırsatı buluyor. Etkinlikler 09.30-17.00 saatleri arasında açık tutuluyor ve tüm etkinlikler ücretsiz olarak sunuluyor. Uygulamalı atölyeler, bilime ilgiyi artırmayı ve öğrencilere deney yapma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor.

Okul ziyaretleri ve iletişim:

Şenlik kapsamında düzenlenen okul ziyaretleri randevulu olarak gerçekleştiriliyor; bunun yanında son gün düzenlenecek halk buluşmasıyla tüm ilçe halkı etkinliklere katılabilecek. Program, ülke çapında uygulanan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde Düzceli öğrencilere bilimi tanıtmayı amaçlıyor. Ayrıntılı bilgi ve randevu için 0380 502 02 87 numaralı telefon hattı üzerinden ulaşılabiliyor.

Düzce Bilim Merkezi yetkilileri, yıl boyunca benzer etkinliklerin süreceğini ve gençlerin bilimle buluşmasını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA HAZIRLANAN DÜZCE BİLİM ŞENLİĞİ, DÜZCE BELEDİYESİ...

BİLİM ŞENLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI KAPSAMINDA HAZIRLANAN DÜZCE BİLİM ŞENLİĞİ, DÜZCE BELEDİYESİ BİLİM MERKEZİ’NDE KAPILARINI AÇTI. YÜZLERCE DENEY DÜZENEĞİ, ETKİNLİK ATÖLYELERİ VE BİLİM SERGİSİNDEN OLUŞAN ETKİNLİK OKUL ZİYARETLERİ İLE İLK GÜNÜNDE BİRBİRİNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mesleğinizi korumanın yolu: yapay zekayı öğrenmek ve uygulamak
images

OMÜ sürdürülebilirlikte dünya sıralamasında 201. basamağa yükseldi
images

Telefonlar Büyümeden Piller Nasıl Büyüyor? Silikon-Karbon Bataryalar Ne Değiştir...
images

Zonguldaklı lise takımı arızayı fırsata çevirdi: TEKNOFEST'te en iyi takım ruhu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gülabibey mahallesi'nde çarpışma: üç tekerlekli elektrikli motosiklet ve hafif ticari araç kaza yaptı

İlçelerle büyüyen Sivas hedefi: Eken'den tescilli ürünlerle ekonomik canlanma

Soluk almanın önemi: çocukluktan başlayarak akciğer sağlığını korumak

Sakarya gişelerinde denetimde midye kaçakçılığı ve pasaportsuz küçükbaşlar ortaya çıktı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı