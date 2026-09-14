Düzce Door fabrikasında yangın sonrası havadan görüntüler fabrikanın kullanılamaz olduğunu ortaya koydu

Düzce Door fabrikasında yangın kontrol altına alındı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gökçeköy mevkisi D-100 kara yolu üzerinde bulunan Düzce Door isimli ahşap kapı ve panel kapı üretimi yapan fabrikada dün akşam saat 21.30 civarında yangın çıktı. İçeride bulunan kimyasal, ahşap ve plastik maddelerin etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

yangının seyri:

Yangın, görüntülere göre hızla tüm üretim alanına yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınarak, sabaha karşı tamamen söndürüldü. Havadan çekilen görüntülerde fabrikanın büyük ölçüde yandığı ve bazı bölümlerden halen dumanların yükseldiği görüldü.

hasar tespiti ve inceleme:

Havadan elde edilen kareler, fabrikanın önemli ölçüde zarar gördüğünü ve birçok bölümün artık kullanılamaz hale geldiğini işaret ediyor. Yetkililer, ilerleyen saatlerde sahada detaylı bir inceleme yaparak yangının çıkış nedenine ilişkin tespitlerde bulunacaklarını bildirdi. Olaya ilişkin soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de yanan kapı fabrikasının son durumu böyle görüntülendi