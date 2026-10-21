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Düzce Eczacılık Topluluğu öğrencileri üç atölyeyle uygulamalı deneyim kazandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES desteğiyle Düzce Eczacılık Topluluğu, mum, ruj ve tıbbi çay atölyeleriyle öğrencilere uygulamalı eğitim sundu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce Eczacılık Topluluğu öğrencileri üç atölyeyle uygulamalı deneyim kazandı

Atölye etkinlikleri tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ÜNİDES Programı kapsamında, Düzce Eczacılık Topluluğu tarafından düzenlenen üç atölye çalışması tamamlandı. Proje süresince mum yapımı, ruj yapımı ve tıbbi çay demleme konularında uygulamalı oturumlar gerçekleştirildi.

Atölyelere katılan öğrenciler, her bir çalışmada temel malzeme seçimi, üretim aşamaları ve uygulama tekniklerini deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlikler teorik bilgilerin uygulamayla pekiştirilmesine odaklandı ve katılımcılara el becerileri ile ürün hazırlama süreçleri konusunda doğrudan pratik sunuldu.

Atölye içerikleri ve uygulama aşamaları:

Mum yapımı oturumunda katılımcılar çeşitli balmumu ve katkı maddeleriyle çalışarak formülasyon ve döküm tekniklerini uyguladı. Ruj yapımı atölyesinde renk verme, kıvam ayarı ve paketleme adımları üzerinde duruldu. Tıbbi çay demleme çalışmasında ise bitki seçimi, çekirdek bilgiler ve doğru demleme yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Projenin amacı ve kapanış:

ÜNİDES programı kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmaları, öğrencilerin uygulamalı deneyim kazanmalarını ve farklı alanlarda bilgi edinmelerini amaçladı. Üç atölyenin tamamlanmasının ardından proje resmen sona erdi ve Düzce Eczacılık Topluluğu düzenlenen etkinliklerle katılımcıların mesleki farkındalığını artırmayı hedefledi.

Topluluk yetkilileri, benzer uygulamalı çalışmaların öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağladığını belirterek gelecekte yeni etkinlikler planlayacaklarını duyurdu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ ÜNİDES PROGRAMI KAPSAMINDA DÜZCE ECZACILIK TOPLULUĞU TARAFINDAN MUM...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ ÜNİDES PROGRAMI KAPSAMINDA DÜZCE ECZACILIK TOPLULUĞU TARAFINDAN MUM YAPIMI, RUJ YAPIMI VE TIBBİ ÇAY DEMLEME ATÖLYELERİ DÜZENLENDİ. ÜÇ FARKLI ATÖLYENİN TAMAMLANMASIYLA PROJE SONA ERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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