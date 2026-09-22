düzce er tan uçar alzheimer merkezi ikinci yılda hizmetini genişletmeyi hedefliyor

Düzce Ertan Uçar Alzheimer Merkezi ikinci yılda hastalar ve yakınlarıyla buluştu

Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi, kuruluşunun ikinci yılı ve 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla düzenlenen programla Alzheimer hastalarını, yakınlarını ve kent yöneticilerini bir araya getirdi. Programa Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, hayırsever iş adamı Ertan Uçar'ın eşi Zeynep Uçar, sanatçı Nurullah Çelebi, belediye birim müdürleri ile Alzheimer hastaları ve yakınları katıldı.

kutlama ve merkez hakkında bilgiler:

Etkinlikte, merkezin kuruluş sürecine ve bulunduğu binanın geçmişine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Başkan Özlü, merkezin bulunduğu alanın daha önce Milli Eğitim Bakanlığı'na ait kullanılmayan bir bina olduğunu; gerekli görüşmeler sonucunda alanın belediyeye tahsis edildiğini anlattı. Programa katılanlar, merkezdeki hizmetlerin artırılması yönünde atılacak adımlar hakkında bilgilendirildi.

kapsam, kapasite ve eğitim gezileri:

Merkez şu an 32 hastamıza hizmet veriyoruz şeklinde faaliyet gösteriyor. Başkan Özlü, kapasiteyi büyütme planları üzerinde çalışıldığını belirterek 'İnşallah daha fazla hastaya hizmet edeceğiz' dedi. Merkezin oluşturulma sürecinde farklı şehirlerdeki örneklerin incelendiği; çalışanların Antalya'daki benzer bir merkezi yerinde gözlemlemek üzere gönderildiği aktarıldı. Özlü, arkadaşlarının incelemelerinden sonra 'bizim Düzce Alzheimer Merkezi Antalya'dan daha iyi' değerlendirmesinin çıktığını ifade etti.

belediyecilik anlayışı ve kentsel dönüşüm kararlılığı:

Başkan Özlü, konuşmasında sosyal belediyeciliğin basit paylaşımlardan ibaret olmadığını vurgulayarak 'Bizim belediyecilik anlayışımız gerçek belediyeciliktir' diye konuştu. Özlü, yapılan hizmetlerin sürdürülebilirliğine toplumun sahip çıkmasının önemine dikkat çekti ve kentin diğer projelerine ilişkin net mesajlar verdi. Eski sanayi çarşısının taşınacağı ve Şerefiye Mahallesi'nin kentsel dönüşüme tabi tutulacağı kararının geri alınmayacağını belirterek 'Eski sanayi çarşısı taşınacak, lamı cimi yok' ifadelerini kullandı.

hasta yakınlarının görüşleri ve programın sonu:

Programda Alzheimer hastası yakını Mahmure Dengin de merkezin kendileri için taşıdığı önemi dile getirerek, merkezin kurulumunda emeği geçenlere teşekkür etti: 'Bir hasta yakını olarak çok memnun kaldığımız bir merkez. Çalışanların hepsi ilgi, sevgi ve şefkat dolu. Sayenizde burada büyük bir aile olduk.'

Etkinlik, pasta kesimiyle son buldu ve Alzheimer hastalarının merkezde hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergi gezildi. Tören sırasında, merkezin hizmet ağı ve geleceğe dönük planlarına ilişkin vurgular ön plana çıktı; belediye yetkilileri daha geniş kitlelere ulaşmak üzere kapasite artırımı ve saha çalışmalarına hız verileceğini bildirdi.

DÜZCE BELEDİYESİ ERTAN UÇAR ALZHEİMER HASTALARI GÜNDÜZ BAKIM MERKEZİ’NİN İKİNCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ VE 21 EYLÜL DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ DOLAYISIYLA PROGRAM DÜZENLENDİ.