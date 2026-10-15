Düzce geçişinde zincirleme kaza: Üsküdar belediye başkan vekili de yaralandı

kaza ve ilk müdahale:

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında toplam 5 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumu ağır olduğu bildirildi. Olay yerinden geçen bir doktor, ağır yaralının kalbinin durduğunu fark ederek hemen müdahale etti ve uyguladığı kalp masajı ile yaralıyı hayata döndürdü.

yaralılar ve durumları:

Kazada yaralananlar arasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin de bulunuyor; Gültekin ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Resmi açıklamada yaralı sayısının beş olduğu ve bunlardan birinin ağır yaralı olduğu belirtildi.

trafik akışı ve soruşturma:

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın nedenine dair çalışmalar sürdürülüyor.

ANADOLU OTOYOLU’NUN DÜZCE GEÇİŞİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1’İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI. KAZANIN ARDINDAN OLAY YERİNDEN GEÇEN BİR DOKTOR, KALBİ DURAN AĞIR YARALIYA YAPTIĞI KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRDÜ. ÖTE YANDAN ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN’DE KAZADA YARALANDI.