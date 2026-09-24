Düzce için beş masada strateji: 4T 1S ile ekonomik yol haritası

Düzce Ekonomi Çalıştayı

Düzce'nin ekonomik geleceğine ilişkin yol haritasının belirlenmesi amacıyla düzenlenen çalıştay, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Organizasyona Ticaret Bakanlığı, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve MÜSİAD Düzce Şubesi işbirliğiyle katılım sağlandı.

Etkinlikte kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve sektör temsilcileri yer aldı. Açılış konuşmalarında Düzce Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk ile Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Özel İhracat Daire Başkanı Ahmet Numan Özyurt katılımcılara hitap etti.

Çalıştay vizyonu ve açılış konuşması:

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık açılışta çalıştayın ilin iktisadi geleceği için önemine vurgu yaptı. Bıyık, Düzce'nin önümüzdeki dönem vizyonunu "4T 1S" olarak belirlediklerini; bunun tarım, turizm, taşımacılık, ticaret ve sanayi alanlarında orta ve uzun vadeli planlamaları içerdiğini söyledi. Ayrıca çalıştay çıktılarına dayalı olarak önümüzdeki dönemde bir Ekonomi Zirvesi programının hayata geçirilmesinin planlandığını aktardı.

Beş çalışma masası ve odak konular:

Çalıştay kapsamında katılımcılar beş ayrı masada bir araya geldi. Masalarda ele alınan başlıklar şunlardı: Tarım ve Kırsal Kalkınma, Turizm ve Doğa/Eko-Turizm, Taşımacılık ve Lojistik, Ticaret ve Girişimcilik ve Sanayi, İnovasyon ve İstihdam. Her masa kamu, akademi ve özel sektör temsilcilerinin katkısıyla Düzce ekonomisinin mevcut durumu ile potansiyel alanları değerlendirdi.

Gruplarda yapılan tartışmalar, kentin rekabet gücünü artırmaya yönelik somut öneriler ve uygulama öncelikleri üretmeye odaklandı. Tarım masası kırsal kalkınma yaklaşımlarını, turizm masası eko-turizm fırsatlarını, lojistik masa ise bölgesel taşıma avantajlarını masaya yatırdı. Ticaret ve girişimcilik ile sanayi-inovasyon masaları ise istihdam ve katma değer artışına yönelik politika önerileri geliştirdi.

Çalışmaların sonunda her grubun değerlendirmeleri rapor haline getirildi. Bu raporlar, Düzce'nin ekonomik planlaması için bir altyapı oluşturacak ve planlanan Ekonomi Zirvesi programına temel teşkil edecek şekilde değerlendirilecek.

Çalıştay, farklı paydaşların bir araya gelerek ortak öncelikleri tanımlaması ve hayata geçirilecek stratejiler için somut adımlar atılması açısından önemli bir platform sundu.

DÜZCE’NİN EKONOMİK GELECEĞİNE YÖNELİK STRATEJİLERİN ELE ALINDIĞI DÜZCE EKONOMİ ÇALIŞTAYI’NDA, TARIMDAN TURİZME, LOJİSTİKTEN SANAYİ VE İNOVASYONA KADAR 5 FARKLI BAŞLIKTA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ.