Düzce il encümeninden köyleri doğrudan ilgilendiren 13 karar

düzce il özel idaresi encümen toplantısı

Düzce İl Özel İdaresi il encümen toplantısı Encümen Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Genel Sekreter Nuri Çelik başkanlık etti ve encümen üyeleri hazır bulundu. Gündemde yer alan maddeler sıra ile ele alınarak değerlendirildi.

gündemde neler vardı:

Toplantıda toplam 13 madde görüşüldü. Her bir madde, İl Özel İdaresi'nin görev ve sorumluluk alanına giren konuları içeriyordu ve üyeler tarafından detaylı olarak incelendi.

alınan kararların kapsamı:

Değerlendirmelerin ardından ilgili konularda kararlar alındı; bu kararlar özellikle idarenin köylerle ilgili hizmet, bakım ve düzenlemelerine ilişkin konuları kapsıyor. Toplantı, gündem maddelerinin tamamının görüşülmesinin ardından sona erdi.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN TOPLANTISI, GENEL SEKRETER NURİ ÇELİK BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA GÜNDEMDE YER ALAN 13 MADDE GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI.