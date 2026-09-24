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Düzce itfaiyesi güçlendi, itfaiyecilerin fedakarlığı vurgulandı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası'nda itfaiyecilerin fedakarlığını, güçlenen teşkilatı ve önlemleri anlattı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 19:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce itfaiyesi güçlendi, itfaiyecilerin fedakarlığı vurgulandı

Başkanın mesajı:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, her yıl 25 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde kutlanan Yangından Korunma ve İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajla itfaiyecilere teşekkür etti. Özlü, vatandaşların huzur, güven ve emniyeti için görev yapan itfaiyecilerin toplum güvenliğinin en önemli unsurlarından olduğunu belirtti.

Başkan Özlü, itfaiyecilerin yangın müdahaleleri, doğal afetlerdeki arama-kurtarma faaliyetleri ve trafik kazalarındaki ilk müdahalenin yanı sıra gece gündüz demeden fedakârca görev yaptıklarını; bu sayede birçok can ve mal kaybının önlendiğini vurguladı.

itfaiye teşkilatının güçlendirilmesi:

Göreve geldikleri günden itibaren Düzce Belediyesi olarak itfaiye teşkilatını her yönüyle güçlendirmeyi öncelikli hedef haline getirdiklerini ifade eden Özlü, belediye tarafından inşa edilen modern itfaiye binası sayesinde şehrin her noktasına daha kısa sürede müdahale edilebildiğini söyledi. Araç filonun yurt içi ve yurt dışından temin edilen yeni araçlarla güçlendirildiğini ve mevcut araçların modernize edildiğini aktardı.

Özlü, bu yatırımların Düzce İtfaiyesini donanım ve personel bakımından bölgenin en güçlü teşkilatlarından biri haline getirdiğini ifade etti ve yapılan çalışmaları teşkilatın etkinliğine kanıt olarak gösterdi.

bölgesel katkı ve vatandaşlara çağrı:

İtfaiyenin sadece yerel müdahalelerle sınırlı kalmadığına dikkat çeken Özlü, 6 Şubat depremleri döneminde arama-kurtarma çalışmalarına katıldıklarını ve ülke genelinde çıkan, özellikle orman yangınlarına destek verdiklerini belirtti. Bu görevlerin Düzce’nin dayanışma ruhunu ve teşkilatın kapasitesini ortaya koyduğunu söyledi.

Hafta vesilesiyle vatandaşlara da uyarıda bulunan Özlü, yangınların büyük bir kısmının ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklandığını hatırlatarak evlerde, iş yerlerinde ve çevrede alınacak basit tedbirlerin hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Mesajının sonunda Düzce İtfaiyemizin vefakar personelleri ile tüm itfaiyecilerin ve ailelerinin haftasını kutlayan Özlü, fedakâr çalışanlara minnettarlığını dile getirdi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYECİLİK HAFTASI DOLAYISIYLA...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYECİLİK HAFTASI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, “YANGINLARDAN DOĞAL AFETLERE, TRAFİK KAZALARINDAN ARAMA-KURTARMA FAALİYETLERİNE KADAR HER TÜRLÜ ACİL DURUMDA İLK MÜDAHALEYİ YAPAN İTFAİYECİLERİMİZ, TOPLUMUN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAN EN ÖNEMLİ KAMU GÖREVLİLERİMİZİN BAŞINDA GELMEKTEDİR” DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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