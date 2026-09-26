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Düzce kabağının ünü sofralara ve yurt dışına taşındı

İhsaniye köyünde yetişen Düzce kabağı, aroması ve dayanıklılığıyla talep görüyor; gurbetçiler ve esnaf sayesinde İstanbul ile Avrupa pazarına ulaşıyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Düzce kabağının ünü sofralara ve yurt dışına taşındı

Düzce kabağının yükselen ünü

İhsaniye köyünde çiftçilik yapan Remzi Yalçın, yörede yetişen kabakların aroması ve uzun süre dayanabilmesi sayesinde yoğun ilgi gördüğünü belirtiyor. Yalçın, ürünün sadece bölgeye değil, Türkiye’nin farklı noktalarına ve yurt dışına kadar yayıldığını vurguluyor.

Yöresel talep ve müşteri davranışı:

Yalçın, tüketicilerin lezzet ve dayanıklılığı nedeniyle Düzce kabağını tercih ettiğini anlatıyor: "Düzce kabağını almak için otobandan çıktık diyorlar. Bu gerçekten çok meşhur bir kabak." Gurbetçiler dönüş yolunda bagajlarına kabak koyup götürmeye çalışıyor; bazı müşterilerse otobandaki rahatlığı terk edip bölgeye geliyor.

İstanbul'da isim kullanımına dair uyarı:

Yöre ürününün bilinirliğinin artması, markalaşma ve yanlış etiketlemeyi de beraberinde getiriyor. Yalçın, İstanbul’da satılan bazı kabakların üzerinde esnafın "Düzce kabağı" yazdığını, bunun da tüketiciyi yanıltabildiğini söylüyor. Bu durum, gerçeği ayırt etmenin önemini öne çıkarıyor.

İhracat, çeşit çeşit kabaklar ve değerlendirme yöntemleri:

Yöredeki kabakların nemli iklime rağmen dayanıklı olduğunu belirten Yalçın, "Kabağımızı buradan İngiltere’ye, Almanya’ya, Fransa’ya gönderiyoruz" diyerek ürünün uluslararası talebine işaret ediyor. Bölgedeki çeşitler arasında kara kabak, yerel adıyla kestane kabağı, beyaz çeşidi olan bal kabağı ve Afyon kabağı sayılıyor. Ayrıca ata tohumlarıyla yetiştirilen örnekler ve muskat kabağı da bulunuyor; muskat kabakları marmelat, reçel, çorba ve farklı tariflerde değerlendirilebiliyor.

Yalçın, doğru şartlarda saklandığında Düzce kabağının aylarca muhafaza edilebildiğini belirtiyor: "Aldığınızda ayaza verilmediği takdirde Ocak-Şubat, hatta Mart’a kadar kullanılır." Bu özellik, kabakların hem sofralık kullanım hem de ticari taşıma açısından tercih edilmesini sağlıyor.

DÜZCE’NİN İHSANİYE KÖYÜNDE ÇİFTÇİLİK YAPAN REMZİ YALÇIN

DÜZCE’NİN İHSANİYE KÖYÜNDE ÇİFTÇİLİK YAPAN REMZİ YALÇIN

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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