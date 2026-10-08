Düzce kadın emeği merkezinde üretim ve dayanışma öne çıktı

Düzce Kadın Emeği Merkezi'nde inceleme

Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Düzce Kadın Emeği Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti. Merkezde yürütülen üretim süreçlerini yerinde gören heyet, üretici kadınların hazırladığı el emeği ürünleri tek tek inceledi ve merkezdeki çalışma düzeni hakkında yetkililerden bilgi aldı.

üretim çeşitliliği ve emek odaklı yaklaşım:

Ziyarette, merkezde bir araya gelen kadınların yürüttüğü atölye çalışmaları ve üretim çeşitliliği dikkat çekti. Katılımcıların el emeği ürünleri, tasarımından paketlemesine kadar merkezdeki iş akışı içinde üretime hazır hale getiriliyor. Bu süreç, hem bireysel gelir elde edilmesini hem de yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

valinin vurgusu ve destek mesajı:

Vali Makas, kadınların üretime ve ekonomiye katkısının önemine değinerek merkezdeki üretici kadınlara çalışmalarında kolaylık ve hayırlı işler diledi. Ziyaret, hem kurumla üreticiler arasındaki iletişimi güçlendirdi hem de merkezin sunduğu imkanların yerinde görülmesini sağlayarak sürdürülebilir üretim ve dayanışma mesajını öne çıkardı.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, EŞİ ELİF MAKAS İLE BİRLİKTE DÜZCE KADIN EMEĞİ MERKEZİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİ ZİYARET EDEREK ÜRETİCİ KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ.