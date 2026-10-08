Dolar 49,2101 +0,02%
Euro 55,1851 +0,18%
Bist 12.119,65 -0,03%
Altın Gram 6.553,54 +0,04%
EUR/USD 1,1184 -0,13%
Brent Petrol 104,85 +4,64%
--°

Düzce kadın emeği merkezinde üretim ve dayanışma öne çıktı

Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Düzce Kadın Emeği Merkezi'ni ziyaret ederek üretici kadınların el emeği ürünleri ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce kadın emeği merkezinde üretim ve dayanışma öne çıktı

Düzce Kadın Emeği Merkezi'nde inceleme

Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Düzce Kadın Emeği Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti. Merkezde yürütülen üretim süreçlerini yerinde gören heyet, üretici kadınların hazırladığı el emeği ürünleri tek tek inceledi ve merkezdeki çalışma düzeni hakkında yetkililerden bilgi aldı.

üretim çeşitliliği ve emek odaklı yaklaşım:

Ziyarette, merkezde bir araya gelen kadınların yürüttüğü atölye çalışmaları ve üretim çeşitliliği dikkat çekti. Katılımcıların el emeği ürünleri, tasarımından paketlemesine kadar merkezdeki iş akışı içinde üretime hazır hale getiriliyor. Bu süreç, hem bireysel gelir elde edilmesini hem de yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

valinin vurgusu ve destek mesajı:

Vali Makas, kadınların üretime ve ekonomiye katkısının önemine değinerek merkezdeki üretici kadınlara çalışmalarında kolaylık ve hayırlı işler diledi. Ziyaret, hem kurumla üreticiler arasındaki iletişimi güçlendirdi hem de merkezin sunduğu imkanların yerinde görülmesini sağlayarak sürdürülebilir üretim ve dayanışma mesajını öne çıkardı.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, EŞİ ELİF MAKAS İLE BİRLİKTE DÜZCE KADIN EMEĞİ MERKEZİ BÜNYESİNDE...

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, EŞİ ELİF MAKAS İLE BİRLİKTE DÜZCE KADIN EMEĞİ MERKEZİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİ ZİYARET EDEREK ÜRETİCİ KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

trt sinema tırı'nın 18. durağı Erzurum oldu: 5 bin çocuk beyaz perdeyle buluştu
images

Kadın muhtarlar Isparta yatırımlarını yerinde görüp hayran kaldı
images

Çermik’te dayanışma ön planda: Karamehmetoğlu hizmetleri halka taşıyor
images

Yaşlılar Karagöl Yaylası'nda doğayla taze enerji buldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hatice Öz: birleşen güçlerle Antalya'nın yarınını yazacağız

Çivril'de altyapı atağı: 47,5 milyon liralık kanalizasyon yatırımı

Çivril Şehit Hilmi Öz'te rehabilitasyona üç yeni cihaz desteği

Trabzon'da turizm güzergahındaki 8 kömür tesisinin faaliyetleri durduruldu

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı