Düzce kadın emeği merkezinden Beypazarı çıkarması

Düzce Kadın Emeği Merkezi ekipleri Beypazarı ve çevresinde saha incelemesi yaptı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen 'Turizmde Kadın Eli' Projesi çerçevesinde, Düzce Kadın Emeği Merkezi'nde faaliyet gösteren kadın girişimciler için düzenlenen teknik gezi tamamlandı. Programa katılan girişimciler, bölgedeki yerel uygulamaları yerinde görme fırsatı buldu.

Gezide ziyaret edilen noktalar:

Çalışma kapsamında Beypazarı'nda yerel kooperatifler ve üreticilerle görüşmeler gerçekleştirildi. Katılımcılar, yöresel ürünlerin üretim süreçleri, markalaşma, satış ve pazarlama yaklaşımlarını yerinde inceleme imkânı buldu. Programın devamında Mudurnu Tarihi Bakırcılar Çarşısı ve Kadın Girişimciler Çarşısı ile Nallıhan'da 427 yıllık Kocahan (Nalcıların Hanı) ziyaret edildi ve bu merkezlerdeki uygulamalar gözlemlendi.

Hedefler ve beklenen kazanımlar:

Gerçekleştirilen teknik gezinin temel amaçları arasında Düzce Kadın Emeği Merkezi girişimcilerinin bilgi ve deneyimlerini artırmak, yeni iş birliği ve B2B bağlantılarını geliştirmek ile başarılı yerel uygulamaların Düzce’ye uyarlanabilir yönlerini değerlendirmek yer aldı. Proje, kadın emeğinin turizm ekonomisine daha etkin şekilde kazandırılmasını hedefliyor.

Gezide elde edilen saha gözlemleri ve görüşmeler, merkezde yürütülecek çalışmalar için yol gösterici olacak. Yerel kooperatif modelleri, el emeği üretim ve kültürel mirasın turizme entegrasyonu gibi konularda edinilen pratik bilgiler, Düzce'deki uygulamaların güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “TURİZMDE KADIN ELİ” PROJESİ KAPSAMINDA, DÜZCE KADIN EMEĞİ MERKEZİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN KADIN GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK BEYPAZARI TEKNİK GEZİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.